Il dossier Alitalia oggi all'esame del Cda di Lufthansa

LO SCENARIOROMA Lufhansa potrebbe riaprire la partita Alitalia. La compagnia riunirà oggi il consiglio di amministrazione per decidere se intervenire nel salvataggio del vettore italiano. Sul tavolo del board del gruppo guidato da Carsten Spohr c'è infatti l'ipotesi di presentare un'offerta dell'ultimo minuto per entrare nel capitale del vettore italiano al fianco di Fs e Atlantia. I tedeschi in passato si erano sempre detti disponibili a intervenire nell'operazione solo con un accordo commerciale. Ma ora potrebbe essere l'ora della svolta....