Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DONOVENEZIA «Ma lo sai che ti assomiglia?», dice il presidente di Federalberghi, Marco Michielli. Luca Zaia si avvicina al busto in marmo, lo guarda, scuote la testa: «A mi el me someja?». Nel dopo giunta a Palazzo Balbi non si parla né di Covid né di provvedimenti amministrativi, l'attenzione è rivolta ad un busto in marmo coperto dalla bandiera di San Marco ed è per questa scultura che la stampa è stata convocata. Perché è la...