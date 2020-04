IL DOCUMENTO

VENEZIA Si rinfocola lo scontro fra Regioni e Governo sulla data delle elezioni. Ieri pomeriggio in videoconferenza quattro amministrazioni bipartisan (Veneto e Liguria di centrodestra, Campania e Puglia di centrosinistra) hanno sottoscritto un nuovo documento di sostegno alla convocazione del voto in piena estate, mentre invece il decreto varato lunedì dal Consiglio dei ministri prevede una finestra compresa fra il 1° settembre e il 6 novembre. «È difficile spiegare ai cittadini che non si vota a luglio quando però si riapre tutto a maggio», incalza il presidente veneto Luca Zaia.

IL PARERE

Il provvedimento, inviato al Parlamento per la conversione in legge, cita la necessità di evitare «fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus». Di fronte al malumore dei governatori, è stata ventilata l'esistenza di un parere in tal senso da parte del ministero della Salute, che però finora non è stato mostrato. «Se esiste afferma Zaia mi chiedo se è compatibile con le aperture che il Governo vuole fare. La cabina elettorale in cui entra una persona alla volta non va bene, mentre un'azienda con mille lavoratori sì? Ricordo che come Regioni avevamo chiesto anche la convocazione al lunedì, con la diluizione delle presenze. Parlo contro i miei interessi, ma trovo più corretto che i cittadini paghino una persona eletta piuttosto che prorogata». La proposta dei governatori rimane dunque quella di elezioni a luglio. «Alla luce delle dichiarazioni dell'Oms e del fatto che in autunno ci sarà quasi sicuramente un ritorno del contagio insiste il leghista programmarle in quel periodo significa non farle più, magari fino a primavera, con una proroga di un anno delle legislature regionali, un fatto mai avvenuto. Per questo ci appelliamo al presidente Sergio Mattarella, come garante della Costituzione»,

IL GIURISTA

Sul punto la Regione ha chiesto informalmente il parere del giurista Mario Bertolissi. «La mia impressione riferisce il costituzionalista è che si facciano le cose alla carlona, ma non tutto è giustificabile in nome dell'emergenza. Per la Camera e il Senato, la Costituzione dice che la durata della legislatura non può essere prorogata se non per legge e in caso di guerra. Qui invece si discute della riaperture di barbieri e ristoranti, mentre si esclude l'accesso in sicurezza ai seggi? Non mi si dica che il problema è la campagna elettorale, perché quella non esiste più da anni. E al Governo che chiama in causa il parere dei tecnici, posso rispondere che i tecnici non ne hanno azzeccata una? Comunque sono proprio loro a ipotizzare una seconda ondata di contagi in autunno, determinando un differimento che porrebbe problemi enormi. Qui si sta scherzando con gli istituti basilari della democrazia». È così che Zaia arriva a dichiarare: «Le elezioni sono il fatto centrale in democrazia, Per questo ribadisco la contrarietà a un Governo tecnico. Quando un Governo non ce la fa più, si va a votare». (a.pe.)

