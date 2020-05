IL DOCUMENTO

VENEZIA Dieci interventi urgenti per aiutare famiglie e imprese messe in ginocchio dall'emergenza Covid-19. Il documento con le richieste arriva dal Veneto che vogliamo che denuncia «i ritardi della Regione Veneto». Un fattore tempo «determinante per fronteggiare la crisi economica dopo i due mesi di fermo del commercio e di parte dell'industria» dice il candidato presidente del Veneto Arturo Lorenzoni che parla delle dieci misure di intervento «in parte già adottate da altre regioni e ormai indispensabili per aiutare i veneti». Delle priorità che arrivano ora che il Consiglio Regionale Veneto ha approvato una variazione al bilancio che prevede risposte all'emergenza. «La variazione di bilancio della Regione Veneto per i portavoce del movimento Giorgio De Zen e Elena Ostanel arriva con settimane di ritardo, altre regioni hanno già stanziato centinaia di milioni di euro: basti pensare ai 320 milioni resi disponibili dalla Regione Emilia Romagna e ai 43 milioni destinati dalla Regione Lazio solo per il sostegno al pagamento degli affitti delle famiglie. Il Veneto ne ha stanziati 30 volte in meno».

LE RICHIESTE

Tra le priorità individuate dagli esponenti del Veneto che vogliamo liquidità ai Comuni per rilanciare le imprese, aiuti al turismo specie nelle zone di montagna, in Polesine e a Venezia, finanziamenti alla cultura, fondo aggiuntivo per il trasporto pubblico, sostegno alle povertà con strumenti come il reddito inclusivo attivo. Ma anche soldi alle famiglie che lavorano per la cura dei figli, ai nuclei con disabili, agli anziani soli, alle aziende per la sanificazione degli ambienti e infine potenziamento della sanità sul territorio che è stata la formula che ha permesso al Veneto di avere una tenuta maggiore rispetto ad altre regioni nella diffusione del virus. Per un lavoro di questo tipo servono «quattrocento milioni» per la consigliera regionale Cristina Guarda, «soldi per l'80% messi dal governo Conte e dall'Europa, ma servono percorsi veloci e facili per erogarli». E poi attacca sostenendo come «famiglia e impresa sembrano trasparenti per la Giunta Zaia» e fa cenno agli enti sociali che «senza un adeguato supporto, rischiano il fallimento» riferendosi al mondo dell'assistenza dei bimbi e delle persone con disabilità. Mentre il consigliere Piero Ruzzante sottolinea come non si sia ancora fuori dall'emergenza sanitaria: ricordando i 19 morti di ieri, di cui 18 nelle case di riposo e i 31 morti, di cui 29 nelle case di riposo, del giorno prima. «Serve prudenza anche nella fase due: sbaglia Zaia a forzare sulle riaperture, nella partita sulle linee guida Inail» e evidenzia come «i dati più allarmanti arrivino dalle case di riposo, dove il livello di contagio è il doppio rispetto ai reparti Covid degli ospedali e per questo abbiamo chiesto una commissione d'inchiesta sulle strutture per anziani».

LE VOTAZIONI

Infine un flash sul tema elezioni, che il presidente del Veneto Luca Zaia caldeggia per luglio. «Non ci sono i tempi tecnici per poterlo fare - conclude l'avversario Lorenzoni - inoltre teniamo le persone in casa per non farle contagiare e poi chiediamo loro di andare a votare: sinceramente mi sembra una forzatura».

Raffaella Ianuale

