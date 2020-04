IL DOCUMENTO

VENEZIA Da Venezia parte l'appello al Governo a mobilitarsi per far sì che le imprese e i loro addetti di un territorio ad altissima vocazione turistica internazionale come quello veneziano non diventino scatole vuole e disoccupati da assistere. Non è una semplice richiesta di soldi, ma l'offerta di spunti rivolti al ministro dell'Economia, scritto a più mani dall'amministrazione comunale e metropolitana di Venezia assieme ai commercialisti Massimo Miani (presidente dell'Ordine nazionale) ed Enrico Zanetti (ex viceministro al Mef) nonché alle 66 associazioni di categoria del territorio.

IL RIMBALZO

Un documento articolato sotto forma di dossier in cui si mette nero su bianco cosa occorra fare per consentire ad una delle industrie fondamentali d'Italia, il turismo, di ripartire e trascinare la rinascita del Paese. Insomma, il seguito ideale delle proposte inviate al Governo due settimane fa sottoscritto dai 44 sindaci dell'area metropolitana e alle proposte condivise dai 7 sindaci dei capoluoghi veneti.

«Abbiamo chiamato questo documento Rimbalza Italia perché al suo interno sono state inserite misure per rilanciare l'economia ed il lavoro - ha esordito Brugnaro - vogliamo essere ottimisti e propositivi e crediamo di essere in grado di lanciare proposte e idee. Chiediamo che il Governo si concentri sulla filiera turistica, ma questo dossier ha ottenuto l'appoggio anche di tutte le categorie del commercio, industriali, artigianali, dei trasporti e dei servizi. Crediamo che ogni territorio debba essere riconosciuto responsabile della propria ripartenza, i veneziani non chiedono di vivere di assistenzialismo, ma del proprio lavoro. Il Governo ci deve ascoltare, perché questo è un popolo che vuole lavorare. Siamo persone che hanno grande fiducia, ma anche grande tenacia. Non possiamo permetterci di fermare ulteriormente una delle locomotive del Paese».

PROPOSTE TECNICHE

Insomma, Venezia si propone come capofila per portare l'Italia fuori dalla crisi con una serie di proposte volte a iniettare liquidità nel sistema economico, duramente provato da questi due mesi di chiusura.

«Il nostro - ha puntualizzato l'assessore al Bilancio Michele Zuin - è un appello al Governo, e soprattutto al ministro all'Economia Roberto Gualtieri, perché lanciamo proposte che hanno un fondamento tecnico, giuridico e soprattutto economico».

I 29 PUNTI

Il punto di partenza è che il settore turistico è quello che ha sofferto di più in tutta la sua filiera allargata (dalla ristorazione ai trasporti, dagli alberghi ai musei e agli spettacoli, fino alla cultura e all'organizzazione di eventi) e che sono necessarie risorse ingenti per farlo ripartire. Per questo settore si chiede che la cassa integrazione sia di 52 settimane, in luogo delle 9 attualmente previste. L'indennità dei 600 euro per autonomi, stagionali e parasubordinati dovrà arrivare fino a marzo 2021.

Questo per la sopravvivenza, ma per il rilancio servirà tanta liquidità. Di qui la richiesta di portare il rimborso dei finanziamenti almeno a 20 anni rimuovendo gli attuali ostacoli di accesso al credito. Per questo si propone di cedere a titolo gratuito alle banche per 10 anni le quote di detrazione per lavori in ambito familiare per recupero edilizio (la manovra vale 50 miliardi).

SOSPENSIONE

E poi, la sospensione delle scadenze fiscali, rinviando i versamenti dei saldi Irpef, Ires, Irap, e le relative imposte sostitutive in scadenza al 30 giugno 2020, al 2021 e 2022, cancellando per quest'anno anche i minimi contributivi. Con la stessa logica si propone anche di dimezzare la ritenuta d'acconto Irpef sui compensi dei liberi professionisti dal 20% al 10%.

E poi ancora: via l'obbligo di ricapitalizzazione immediata per le società in perdita a causa dei ben noti eventi e credito d'imposta del 60% anche a favore del locatore (si tratti di un impresa o di un privato) commisurato alla parte di canone mensile che egli rinuncia a esigere.

Inoltre, sospensione per tutto il 2020 del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali; un taglio generalizzato delle aliquote Iva per non abbattere i consumi, visto che il reddito sarà già in sofferenza e appositi sgravi fiscali per almeno un triennio per l'acquisto di pacchetti turistici in Italia. Il documento chiede anche la sospensione dei canoni demaniali pagati dai porticcioli turistici fino alla fine dell'emergenza e la sospensione dei canoni per le strutture balneari a tutto il 2020.

Resta una questione: come finanziare l'enorme fabbisogno da misure del genere?

«Col deficit - risponde Zanetti - per quest'anno i vincoli europei saranno allentati. Solo la sospensione delle imposte costerà 30 miliardi che andranno a deficit nel 2020, ma saranno una posta positiva nel 2021. All'Unione europea importa più come ne usciamo dopo e se l'economia non riparte non ne usciamo».

Michele Fullin

