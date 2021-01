IL DOCUMENTO

ROMA Oltre 110 pagine con schede e tabelle. Il testo del Recovery è pronto o quasi. Al Tesoro stanno limando in queste ore gli ultimi dettagli. Non solo per accogliere le richieste più o meno pressanti di Matteo Renzi, ma anche per poter fornire lunedì mattina un documento molto dettagliato ai partiti. Martedì, crisi permettendo, il testo finirà in consiglio dei ministri per essere votato.

IL PERCORSO

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e il suo staff hanno messo a punto delle schede-progetto su ogni capitolo, dal green alle infrastrutture, dalla scuola alla digitalizzazione, articolando il piano italiano in sei missioni e, scendendo ancora più nel dettaglio, ogni missione in 3 o 4 cluster di progetto. Ci saranno, per venire incontro alle richieste della Ue, anche dei sub progetti ben definiti. Le rifiniture di queste ore riguardano sei macro settori che dovranno ricevere, almeno secondo il Tesoro, maggiori risorse rispetto a quelle inizialmente previste. Più fondi per scuola, agricoltura, infrastrutture, giovani, Comuni e beni culturali. Con uno spostamento complessivo di circa 10 miliardi. Il totale del Next generation Eu dovrebbe comunque essere confermato a 222 miliardi, poco più di 209 deriverebbero dal Recovery vero e proprio e altri 12,2 dal programma React Eu. Gli investimenti saliranno al 70-75 per cento del piano con Pil che, al termine del piano, cioè nel 2026, è stimato in crescita del 3 per cento.

PRIORITÀ

Va detto che nei 209 miliardi della linea di finanziamento principale sono inclusi anche 21 miliardi di risorse nazionali prese dal Fondo sociale di coesione.

Ma vediamo i singoli capitoli. Per la sanità, innanzitutto, si arriva a quasi 20 miliardi. Un bel salto rispetto ai 9 miliardi della prima bozza. Con una attenzione particolare, circa 2,5 miliardi, all'assistenza di prossimità e sulla telemedicina. Spinta poi al turismo, duramente colpito dall'emergenza Covid, con i fondi raddoppiati: il capitolo sale a 8 miliardi. Anche la scuola guadagna 5 miliardi. Ma, come accennato, verranno messe nero su bianco anche altri interventi per finanziare didattica a distanza, nuovi edifici scolastici, ricerca. La cifra potrebbe toccare i 7 miliardi complessivi.

Per lefficienza energetica il recovery plan prevede 30,4 miliardi, ai quali si aggiungono 320 milioni di React eu. E' prevista, come chiesto da tutte le forze della maggioranza, l'estensione della misura del super-bonus del 110% al 31 dicembre del 2022.

LE OPERE

Implementazione invece per i 32 miliardi stanziati per le infrastrutture e la mobilità sostenibile. Con la definizione esatta dell'aumento che verrà stabilita dopo il cdm. Maggiori risorse anche per i Comuni, come chiesto espressamente da Italia Viva, e per il settore dell'agricoltura.

Le risorse per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione ammontano a 11,3 miliardi, con l'obiettivo, tra gli altri, di favorire l'innovazione organizzativa della giustizia che ha il disperato bisogno di recuperare efficienza, tagliando i tempi e abbattendo l'enorme arretrato. Passano invece da 74,3 miliardi iniziali ai 67,4 dell'ultima stesura le risorse per la rivoluzione verde. Che rimane comunque la missione di maggior peso, come del resto prevede il Green New Deal europeo. Le scuole e l'inclusione otterranno invece rispettivamente 26,8 e 21,28 miliardi. L'obiettivo del Tesoro è quello di fornire a tutte le forze della maggioranza un testo particolarmente dettagliato, con le specifiche tecniche richieste anche da Bruxelles. Un documento su cui avviare il confronto anche con le parti sociali.

Rosario Dimito

Umberto Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA