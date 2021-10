Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DOCUMENTOROMA I lavoratori del settore privato che non hanno il Green pass saranno assenti ingiustificati. Resteranno a casa senza stipendio, ma non potranno essere sanzionati o licenziati. Eppure potrebbero essere chiamati a risarcire dei danni eventualmente causati all'impresa dal loro comportamento. L'indicazione emerge dalle circolari operative inviate dalla Confindustria a tutti gli associati in vista dell'obbligo di Green pass nel...