ROMA I dati dell'epidemia presto cambieranno rotta. Finora, infatti, per il conteggio dei casi positivi veniva considerato soltanto il risultato del tampone molecolare. E così le Regioni, che grazie ai test antigenici possono ora dimostrare che in realtà il tasso di positivi non è poi così alto, dopo un lungo braccio di ferro col Ministero della Salute l'hanno spuntata. Anche se non del tutto.

Nella nuova circolare firmata dal direttore generale della prevenzione sanitaria, Giovanni Rezza, si dà il via libera al conteggio quotidiano dei testi antigenici, purché però essi rispettino diversi requisiti. A cominciare dalla sensibilità, che deve essere superiore all'80 per cento e alla specificità (più del 97 per cento). Ma non finisce qui, perché per evitare scorciatoie la Salute elenca e specifica una serie di procedure a seconda del test rapido che si effettua e del contesto in cui ci si trova.

Quindi, sì ai test antigenici, ma solo se sono di terza generazione, come quelli che utilizza il Veneto. Per chi invece utilizza tutti gli altri, occorrerà comunque un test molecolare di conferma, che va eseguito il più presto possibile e in ogni caso entro cinque giorni dall'insorgenza dei sintomi. Se il risultato è negativo, il test deve essere ripetuto. Quindi la raccomandazione: anche se il primo risultato è negativo e si è in attesa del secondo test, restano tuttavia valide le misure di precauzione. «I test antigenici possono essere un valido surrogato per la diagnosi, di fatto si raccomandano a un utilizzo molto più prudenziale - rimarca Mauro Pistello, ordinario di Microbiologia e Microbiologia clinica all'Università di Pisa e vicepresidente della Società italiana di Microbiologia - la terza generazione può costituire però una valida alternativa. In qualche modo, la validità del risultato va messa nel contesto epidemiologico, per cui il risultato positivo o negativo deve essere comunque validato con test molecolare. Se il test risulta positivo e il soggetto non ha sintomi, il risultato si può considerare attendibile se è di terza generazione».

Fino ad oggi, la comunicazione sul numero dei positivi da regione a regione era sostanzialmente falsato dal fatto che ogni territorio utilizza metodi di calcolo differenti. Alcuni conteggiano solo i positivi rilevati dai test molecolari, altri sommano quelli da molecolari con quelli rapidi, altri ancora conteggiano tra i positivi sia quelli rilevati dai rapidi che quelli rapidi e poi confermati dai molecolari (contandoli così - di fatto - due volte). Una confusione che in sostanza ha penalizzato finora le regioni - come il Veneto - che effettuano più tamponi. Perché è evidente che più tamponi vengono effettuati, siano essi antigenici o molecolari, e più sono i casi positivi rilevati.

In realtà, spiegano al ministero, l'utilizzo dei test di ultima generazione in alcune regioni non è ancora arrivato. «A questo punto, sarà auspicabile che i laboratori si dotino di questa tecnologia - sottolinea Maurizio Sanguinetti, direttore del dipartimento di Scienze di Laboratorio e infettivologiche della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma e presidente della Società europea di Microbiologia e Malattie infettive (Escmid) -. Però poi bisogna valutare che volume di campioni possono assorbire».

