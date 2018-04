CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DOCUMENTOROMA Come una macchina in pendenza con la marcia innestata sul folle, l'Italia non solo cammina, ma riesce persino ad accelerare. Senza ancora un nuovo governo, a quasi due mesi dalle elezioni politiche, le prospettive dell'economia italiana sono in miglioramento. A certificarlo è stato ieri il Fondo Monetario Internazionale, che nelle sue previsioni sullo stato di salute economica del globo, ha rivisto al rialzo per il prossimo anno le stime di crescita dell'Italia. Il Pil nel 2018, secondo Washington, camminerà ad un passo...