ROMA Che il 2020 sarà un anno difficile per i conti pubblici lo si era capito. Ma adesso arrivano le stime ufficiali del governo a confermarlo. Ieri il consiglio dei ministri ha approvato, oltre al Piano nazionale delle Riforme (Pnr), anche l'assestamento di bilancio di metà anno. Normalmente poco più che un atto formale di scarso interesse. Ma questaa volta, complice il lockdown dovuto all'emergenza sanitaria, la correzione in corso d'anno delle previsioni sui conti pubblici è stata consistente. il Tesoro stima che nelle casse dello Stato da qui alla fine dell'anno arriveranno 50 miliardi in meno. Il crollo delle entrate, spiega il documento, è dovuto al «consistente deterioramento della previsione macroeconomica illustrata nel Documento di economia e finanza 2020». Ma non sono solo le entrate tributarie ad andare male (-38 miliardi). A pesare è anche il crollo dell'attività di lotta all'evasione (le cartelle e la riscossione sono bloccate), la raccolta dei giochi (rimasti chiusi fino a pochi giorni fa) e la revisione degli utili della Banca d'Italia. Anche la spesa sale. Ma sale soprattutto per i decreti anti -crisi adottati dal governo, dal Cura Italia fino al dl Rilancio. Si tratta di un conto da 171,6 miliardi in termini di competenza e 172,1 miliardi in termini di cassa. «In particolare», spiega il documento, «tali variazioni comprendono gli effetti dei decreti legge adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19». Per finanziare questi enormi scostamenti, il ricorso al mercato, ossia l'emissione di titoli del debito pubblico, viene portata da 313 a 563 miliardi, 250 miliardi in più di quanto originariamente previsto.

Qualche indicazione ulteriore sull'affanno delle entrate tributarie a causa del lockdown, è arrivato ieri direttamente dal ministero dell'Economia che ha diffuso i dati di consuntivo relativi ai primi cinque mesi dell'anno. Nel periodo gennaio-maggio 2020, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica sono state di 149,731 miliardi di euro, segnando una riduzione di 15,3 miliardi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-9,3%). La variazione negativa - spiega il Mef - riflette le misure adottate dal governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria. La sensibile diminuzione di gettito, già riscontrata nel mese di marzo e di aprile, si è accentuata nel mese di maggio (-27,1%) per gli effetti del Dl liquidità che ha disposto il rinvio dei versamenti tributari e contributivi.

