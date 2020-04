IL DOCUMENTO

BRUXELLES «Anche se il ritorno alla normalità sarà molto lungo, le misure straordinarie di confinamento non possono durare indefinitamente». Tuttavia qualsiasi decisione «deve fondarsi sulla scienza» e sulla tutela della salute pubblica. Questa è l'indicazione della Commissione europea che presenterà oggi la presidente von der Leyen. Si tratta dei principi per l' uscita dal blocco antivirus. Non è per l'oggi, ma oggi «è indispensabile pianificare la fase in cui gli Stati membri possono riavviare le attività riducendo al minimo l'impatto sulla salute, prevenendo il sovraccarico dei sistemi sanitari. Ciò richiederà un approccio ben coordinato».

Viene chiamata roadmap, tabella di marcia, tuttavia non ci saranno date. Roadmap a metà. Senza competenze in materia Bruxelles fa quel che può per evitare prevalga l'«ognun per sé». Che può portare sia a conseguenze negative sul piano sanitario sia a «frizioni politiche» tra gli Stati. Diversi governi hanno già definito dei calendari, timide schiusure. Non riprese generalizzate, tuttavia c'è il rischio si ripeta il caos dell'avvio dei blocchi, che può portare alla recrudescenza della diffusione del virus. La Commissione è cauta, precisa di non voler segnalare che «le misure di contenimento possono essere tolte adesso» (è scritto nella bozza circolata ieri). Minimo i governi dovrebbero notificare i loro programmi a Bruxelles.

LE TRE CONDIZIONI

Tre le condizioni per partire: la diffusione del virus deve essere «calata in misura significativa per un periodo di tempo prolungato»; il sistema sanitario deve avere una «capacità sufficiente per le cure intensive», in termini di attrezzature, disponibilità di farmaci, protezioni, ventilatori per fronteggiare una recrudescenza del contagio dato che «togliere le misure di contenimento condurrà inevitabilmente a nuove infezioni»; sia sufficiente la capacità di monitoraggio compresa quella dei test «su larga scala» e di verifica della quota di popolazione con anticorpi. Poi occorre un quadro per il tracciamento dei contatti delle persone con app, «molto rilevante quando il rischio di infezione aumenta man mano che sempre più persone entrano in contatto tra loro».

Otto le raccomandazioni. L'uscita dal confinamento deve essere graduale (un mese di tempo tra fase e fase); misure generalizzate vanno sostituite da misure mirate (i gruppi più vulnerabili vanno protetti più a lungo; disinfezione e pulizia regolari nei trasporti pubblici; revocare le misure partendo dal livello locale; ritorno a frontiere interne libere in modo coordinato). Poi il riavvio dell'attività economica: la Commissione si limita a indicare che «ci sono diversi modelli (telelavoro, importanza economica, turni) e che «non tutta la popolazione deve tornare al lavoro nello stesso momento concentrandosi su gruppi e settori meno minacciati essenziali per facilitare l'attività economica (ad esempio i trasporti)». Il distanziamento sociale deve restare una regola, gli incontri di massa devono essere permessi «progressivamente»: si citano scuole e università, commercio, ristoranti e bar (orari corti e persone distanziate), festival. Ovvio che non arriverà presto l'ora dei concerti. Infine, consigliati l'uso di massa delle mascherine e uno stretto monitoraggio di tutta l'operazione.

