IL DOCUMENTARIO

Sono trascorsi ormai cento giorni dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. Un tempo probabilmente necessario, ma anche sufficiente, per riscoprire il valore del Servizio sanitario nazionale, «questa strana macchina che ti cura e non vuole soldi», come dice Massimo Cirri introducendo il documentario Quello che serve, in onda stasera alle 23.15 su Rai3. Guarito da una malattia che l'ha interrogato sulla vita e sulla morte, il popolare conduttore radiofonico (è la voce di Caterpillar) ha fatto un viaggio con la film-maker vicentina Chiara D'Ambros alle radici di un'intuizione veneta: quella della trevigiana Tina Anselmi, madre della legge istitutiva nel 1978, la prima donna ministro dopo essere stata la staffetta partigiana Gabriella.

L'OMAGGIO

Nel settantacinquesimo anniversario della Liberazione, «il respiro lungo della visione di una società migliore di quella costruita dal fascismo, di una democrazia in cui la salute è un diritto e non una merce», ecco l'omaggio a quella che in fondo è una storia del Nordest, raccontata in 40 minuti accompagnati con delicatezza dal pianoforte di Stefano Bollani e dalla danza della compagnia Arearia di Udine. C'è l'impegno di Barbara Ongaro, ostetrica al punto nascite di Valdagno, appena smontata dal turno di notte: «La vita spesso inizia e finisce nel Servizio sanitario nazionale». E c'è l'eccellenza del Centro di Cardiochirurgia di Padova, intitolato a Vincenzo Gallucci e diretto da Gino Gerosa, che per il Ssn ha parole di ammirazione: «Un sistema incredibile che fornisce gratuitamente a tutti i cittadini, indipendentemente dalla localizzazione geografica, le terapie di cui hanno assoluto bisogno». Ma c'è anche la battaglia del Comitato sanità pubblica dell'Alto Vicentino, dove il medico Orianna Zaltron ricorda che «il diritto alla salute è universale». Così come c'è la testimonianza di Ilaria Sbalchiero, che fin da bambina voleva fare l'infermiera, ma dopo l'Africa è tornata in Veneto «per lavorare in una casa di riposo, dove mi capita di stringere la mano o dire le ultime parole all'anziano che muore da solo», tragica normalità del Covid-19.

I FRAMMENTI

I tempi televisivi hanno inevitabilmente sacrificato parte del girato sull'altare del montaggio. Ma le immagini e le voci, riviste e riascoltate alla luce della pandemia, sono frammenti che meritano di restare conficcati nella memoria collettiva. «Speriamo di ricordarcene riflette Cirri perché viviamo in un'epoca in cui ci si mette un attimo a passare da eroi a untori, come vediamo con i medici che non riescono a trovare una babysitter per i figli, o con gli infermieri che devono scendere in piazza contro un premio ridotto a miseria. Andiamo avanti a colpi di emozioni e non riusciamo a interrogarci su quali sono le cose per cui vale la pena combattere. Come per esempio le esperienze straordinarie che ho conosciuto in Friuli Venezia Giulia. Un mio coetaneo contagiato dal virus, intubato a Bergamo e trasferito a Udine, che si è risvegliato a Palmanova. Ma anche la bellissima iniziativa di Trieste, dove ho conosciuto il dottor Federico Rotelli, che in sella allo scooterone dell'Azienda sanitaria va a fare medicina nelle case dei pazienti cronici». Ma quanto bisogna spendere per un Sistema che funziona? La risposta a Gino Strada: «Quello che serve. La sanità ideale è quella che non spende un euro di più e non spende un euro di meno».

