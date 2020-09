IL DOCUMENTARIO

LIDO DI VENEZIA Bambini, cos'è il coronavirus? «È un mostro, è un virus che prima è stato in Cina, poi è venuto qui a Vo' e poi si è diffuso nel mondo». Che sensazione avete avuto quando il paese è stato chiuso? «Triste». Come sono cambiate le vostre giornate? «Mi annoiavo». «Io ho avuto la febbre a 38 e hanno chiamato l'ambulanza, sono stato il primo di tutta la casa a farmi il tampone. Divertente». Se pensate al futuro cosa immaginate? «Che non muoiano tante persone». «Che il virus non torni da noi».

Ecco Rebecca, Michelle, Zaccaria, Letizia, Riccardo, Thomas. Hanno dai 6 ai 13 anni e sono i protagonisti del cortometraggio I bambini di Vo' prodotto dalla società The Skill di Lorenzo Munegato e Andrea Camaiora in collaborazione con il Comune di Vo' e il Consorzio Terme Colle presentato ieri allo Spazio Regione, a margine della Mostra del cinema. «I bambini sono riusciti a narrare non solo l'oggettività di quanto successo lo scorso febbraio, ma anche soggettivamente quello che hanno vissuto», racconta Francesca Munegato, la psicoterapeuta dell'età infantile che ha intervistato i sei bambini. Merito dei genitori, sottolinea l'esperta, se i ragazzi hanno compreso l'eccezionalità del momento. «I bambini ripetono quello che sentono in casa - dice la psicoterapeuta - ma non è venuta meno la loro fantasia». Come quando Letizia, 6 anni, dice che il suo sogno è «un'auto volante».

I COMMENTI

«È uno spaccato di un piccolo Comune in cui si raccontano le reazioni dei bambini, i loro sogni, le loro speranze», dice il sindaco Giuliano Martini che ha partecipato alla presentazione alla Mostra del cinema. Soddisfatte le mamme Irene Trentin e Samuela Bernardi in rappresentanza del comitato genitori: «È un pezzo di storia, i bambini hanno fatto tanti sacrifici». Il cortometraggio si conclude con la canzone Torneremo (a stringerci le mani, ad abbracciarsi) di Angelica Gobbo e Alessio Turato e sarà presentato in varie città. Non lunedì a Vo' quando ci sarà la visita del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, due ore di cerimonia trasmesse in diretta dal protocollo rigidissimo. Il presidente della Regione, Luca Zaia, ha mandato un messaggio di plauso: «È partendo dai bambini che saremo in grado di cogliere la bellezza di cui necessitiamo per tornare a guardare il futuro con occhi curiosi e senza paura». (al.va.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA