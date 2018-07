CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DIVIETOVENEZIA Non essendo ancora previsto come sport olimpico, il tuffo con nuotata in Canal Grande e slalom tra vaporetti e motoscafi, è formalmente vietato. Saggezza vorrebbe che fosse vietato prima dal buon senso che dai regolamenti comunali. Ma non sempre si può fare affidamento sulla saggezza di certi turisti. Certamente non di colui che sabato verso le 19, dal pontile di San Silvestro, ha dato vita all'ennesima cafonal-bravata di queste estati di follia. Lui e i suoi amici stavano beatamente concludendo un pic-nic sul pontile...