L'INCHIESTA

ROMA La catena di comunicazione tra carcere e mondo esterno è stata interrotta bruscamente dal decreto del governo per arginare il coronavirus. Una misura che è una calamità per la criminalità organizzata. Un blackout informativo che fa saltare la diffusione di messaggi e destabilizza il grande crimine. Alcuni dei detenuti non possono fare filtrare all'esterno le loro disposizioni. Gli ordini per tenere in piedi la macchina che fuori continua ancora a girare nonostante il covid-19. Ma ecco che, così, gli affari della mala rischiano di essere danneggiati dal virus che viene dalla Cina.

In quest'ottica si spiegherebbero molte delle rivolte a cui si è assistito in questi giorni. Come fare se un boss è rinchiuso in cella e non riesce a spedire le sue raccomandazioni agli uomini fuori? O al contrario se non viene costantemente aggiornato? L'alternativa delle videochat via Skype, con cui i capi possono essere meglio controllati, non è un'ipotesi da contemplare.

LA RIBELLIONE

La protesta ha camminato veloce da un carcere all'altro del Paese, raccogliendo il veleno di molti pesci piccoli che si sono sentiti autorizzati a sfogare tutta la loro frustrazione. Alcune, probabilmente, erano manifestazioni spontanee, altre no. La solidarietà tra detenuti avrebbe giocato a favore dei boss. È stata la miccia che ha innescato l'esplosione di rabbia su larga scala.

Adesso gli investigatori devono comprendere che tipo di relazione esiste tra i fatti avvenuti negli oltre 20 penitenziari in cui sono andate in scena, con modalità differenti, le proteste. Se esiste un unico filo rosso. Se radiocarcere ha diffuso su onde nazionali il progetto di sollevazione che a Modena ha provocato la morte di sette detenuti. Per ora gli inquirenti non si sbilanciano. Anche se ieri la Digos a Roma, a Regina Coeli e a Rebibbia, ha inviato i suoi uomini per capire dove affondano le radici della ribellione.

IL CONTAGIO

I detenuti, ufficialmente, sostengono di essere preoccupati per la loro salute. Un possibile contagio di coronavirus dentro le carceri, dove sono spesso stipati come sardine, potrebbe avere, se non immediatamente riscontrato, un impatto devastante. I reclusi contestano anche la misura dello stop ai colloqui con i familiari. Una misura adottata proprio con l'obiettivo di scongiurare la trasmissione della malattia. Tuttavia gli investigatori si domandano se, in realtà, le mancate comunicazioni a quattr'occhi creino dei problemi non solo di natura affettiva e di messaggi da veicolare fuori, ma anche il taglio di rifornimento dentro le prigioni. È capitato, in passato, in diverse carceri, come a Rebibbia, che i detenuti venissero scoperti dentro le rispettive celle a fumare erba e a parlare al cellulare. Tutto materiale introdotto, illegalmente, attraverso i colloqui con le mogli.

«In questo momento non possiamo dire con certezza cosa abbia determinato la rivolta», ha spiegato Carmelo Cantone, provveditore dell'amministrazione Penitenziaria di Lazio, Abruzzo e Molise. «Adesso - ha aggiunto - bisogna saper ascoltare le richieste dei detenuti, molti hanno veramente il terrore che il coronavirus si possa diffondere in carcere». Di «comunicazione non efficiente inoltrata ai reclusi, in relazione alle misure prese sul covid-19», ha parlato Daniela De Robert, componente del collegio del Garante nazionale dei detenuti. Intanto la Digos invierà oggi in procura un'informativa sulle proteste a Rebibbia e Regina Coeli.

Giuseppe Scarpa

