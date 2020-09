«Armonizzare le norme sul distanziamento per tutti i mezzi di trasporto resta la stella polare ma bisogna arrivarci un passo alla volta». Per Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano, non è ancora il momento di premere del tutto sull'acceleratore. «Ora come ora non possiamo permetterci di sbagliare» dice prima di ritirare in ballo la polemica dell'estate appena conclusa: «Altrimenti va a finire come le discoteche, le abbiamo riaperte e poi si è rivelata una cavolata».

Dottor Pregliasco, al momento autobus, tram, treni, aerei e navi rispondono tutti a logiche diverse. Non è il momento di ragionare su un'armonizzazione delle norme?

«Sarebbe senza dubbio l'ideale, si creerebbe meno confusione per gente comune, enti, istituzioni e imprese. Oggi ad esempio riportare i treni dell'alta velocità all'intera capienza potrebbe rivelarsi troppo rischioso ma penso si possa iniziare ad aumentare, sempre con le giuste precauzioni».

Però non crede non abbia molto senso mantenere i treni regionali di fatti pieni e i convogli regionali a metà della capienza?



«Ovviamente è così, ma si tratta di fare i conti con la real politik. Bisogna stabilire la fattibilità delle cose e dell'attuazione delle norme. Ad esempio c'è da considerare che sui regionali oppure sugli autobus pubblici si tende a stare per meno tempo. Certo non sempre sotto la soglia dei 15 minuti ma è comunque un fattore, qualcosa che non si può ignorare. Ma bisogna anche considerare che ci sono fattori che invece il Cts o gli altri non possono prevedere ma che vanno tenuti assolutamente di conto».

A cosa si riferisce?



«C'è una questione legata al distanziamento, ma ce n'è anche una legata alla buona educazione da parte di chi sta vicino. Il buon senso deve farla da padrone. Ma le cose possono sempre cambiare. Basta pensare che ora è stato messo in discussione il concetto di salutarsi con i gomiti».

Si naviga a vista quindi.



«In questi mesi si è ottenuto qualcosa, riuscendo a contenere i numeri a differenza di altri Paesi, ma i provvedimenti già presi come quelli che arriveranno poi, non hanno una scientificità provata o un valore a priori. Vanno testati nella vita di tutti i giorni, è l'opinione degli esperti e tiene conto delle poche cose note che sappiamo come il fatto che il rischio si riduce con meno contatti e maggiori distanze».

Quando crede che ci si potrà iniziare a rilassare un po'?

«Al più presto, ma ora siamo in una fase di stress test legato sia all'apertura delle scuole che all'arrivo dell'autunno e dell'inverno. C'è da capire se il virus si possa nascondere davvero in mezzo alle altre patologie respiratorie, se e quanto gli sbalzi termici ne facilitano la diffusione o se incide il fatto che in questa stagione stiamo più tempo in casa. Probabilmente dobbiamo far passare la nottata».

Se la soluzione è aspettare però bisogna tutelare chi viene danneggiato dall'attesa, Italo senza una normalizzazione rischia di dover sospendere le attività.

«Nel mondo, attorno a noi, c'è una tendenza all'incremento dei contagi. Qui invece la ricetta sembra funzionare, non vedo perché andarsi a cercare rogne. Certo la situazione di Italo è l'esempio di quanto alcune scelte possano essere drammatiche».

Francesco Malfetano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

