CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DISCORSONEW YORK Bagliori di un negoziato? Donald Trump ha ieri sera avanzato una proposta per proteggere il confine con il Messico e ridurre l'immigrazione illegale. Le prime reazioni dei democratici sono state negative, ma molti hanno interpretato l'intervento di Trump come un primo segnale di una volontà di riaprire i negoziati con il partito di opposizione per porre fine allo shutdown che da quasi un mese interessa 9 agenzie federali e 800 mila impiegati. Lo shutdown è causato dal fatto che Trump vuole il finanziamento del muro, in...