IL DISASTRO

ZAGABRIA Forte scossa di terremoto in Croazia e trema anche l'Italia. È di almeno sette morti il bilancio, ancora provvisorio, del sisma che ieri ha colpito Petrinja, una cinquantina di chilometri a sud di Zagabria, in una zona dove già lunedì si erano registrate diverse scosse. Quella di ieri, di 6.4 gradi della scala Richter delle 12.20 in Italia, è stata la più forte di tutte, radendo al suolo buona parte della località. Come riferito dai media locali, poi ripresi da quelli internazionali, il centro cittadino è stato distrutto, con l'interruzione di elettricità e linee telefoniche. Tra gli edifici crollati ci sono anche l'ospedale e un asilo. E proprio un minore è stata la prima vittima accertata: una bambina di 12 anni. «È come Hiroshima, non ho più mezza città», queste le prime parole di disperazione del sindaco di Petrinja, Darinko Dumbovi.

I DANNI

Con il passare delle ore è aumentato il numero delle vittime, tra cui un ventenne, rimasto schiacciato con il padre nel crollo della loro abitazione. Nella vicina Sisak è stato danneggiato l'ospedale, in particolare il reparto di chirurgia, e i feriti sono stati trasportati in elicottero a Zagabria, sebbene il nosocomio abbia continuato ininterrottamente a prestare le prime cure. Lunedì la cittadina era stata colpita da un sisma di 5.2 gradi, che però non aveva provocato vittime o danni. La scossa, la più forte mai registrata in Croazia in 140 anni, è stata avvertita con violenza nella capitale, già molto provata dal terremoto di marzo, con il traffico che è impazzito, mentre non si sono registrate vittime. Nel tardo pomeriggio è ripresa la fornitura di elettricità in quasi tutta Zagabria, sebbene la Croce Rossa abbia parlato di situazione grave. Nel frattempo 300 unità dell'esercito sono state inviate nella zona colpita. Danni anche alle infrastrutture, tra cui la torre di controllo dell'aeroporto internazionale di Zagabria, costretto momentaneamente a sospendere il traffico aereo.

L'epicentro del sisma è stato localizzato 44 chilometri a sud-est di Zagabria, a una profondità di 10 chilometri. Una serie di scosse minori ha colpito la Croazia centrale, la più forte delle quali, alle 13.34, di magnitudo 4,5 e con epicentro a 14 chilometri da Sisak. Il terremoto è stato avvertito in tutta la Croazia ma anche in Serbia, Bosnia-Erzegovina e Italia, da Trieste all'Abruzzo e perfino a Napoli. La Slovenia ha deciso, in via precauzionale, di chiudere la centrale nucleare di Krsko, vicina al confine e che rifornisce anche la Croazia, mentre la centrale termica di Sisak, non in funzione, è stata anch'essa danneggiata.

LA SOLIDARIETÀ

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio al suo omologo croato, Zoran Milanovic. «Ho appreso con tristezza la notizia delle forti scosse di terremoto che nelle ultime ore hanno colpito il suo Paese, provocando vittime e ingenti danni, soprattutto a Petrinja si legge Desidero esprimere a lei e a tutto il popolo croato, in particolare a quanti affrontano le difficoltà generate dal sisma, i più sinceri sentimenti di cordoglio e partecipe vicinanza della Repubblica Italiana». E la Protezione Civile del Friuli-Venezia Giulia ha annunciato l'invio di 50 tende da campo.

Il premier croato, Andrej Plenkovic, arrivato a Petrinja nel pomeriggio, ha parlato al telefono con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha promesso aiuti urgenti da parte della Ue. «Siamo pronti a sostenere, ho pregato il commissario Janez Lenarcik di recarsi in Croazia non appena la situazione lo consentirà», ha scritto von der Leyen su Twitter.

Simona Verrazzo

