IL DISASTRO

VENEZIA L'aspetto che più preoccupa nel giorno dopo l'incendio scoppiato all'interno dello stabilimento della ditta di solventi 3V Sigma di Marghera, in una zona al confine con il Petrolchimico, è la ricaduta ambientale di quelle ore di terrore, quando le fiamme hanno assediato circa 6mila metri quadri di sito produttivo (in pratica metà dell'impianto) e una nube nera ha minacciato Mestre e Venezia, tenendo con il fiato sospeso pure Treviso. Un incendio che ha ferito due operai stranieri dipendenti della ditta che lavorava in appalto alla manutenzione dell'impianto, e che sarebbe nato per un incidente di lavoro.

QUINTALI DI PESCI MORTI

L'esatta dimensione di quello che è stato - e su cui la procura di Venezia ha aperto un fascicolo - si è avuta solo ieri, quando in rete ha iniziato a circolare un video del canale Industriale Ovest di Marghera, il più vicino all'area distrutta dall'incendio. Nella ripresa che ha gettato ancor di più nel panico mestrini e veneziani, si vedono decine di pesci a pelo d'acqua. Morti. Sono, quelli, soltanto una piccola parte di una stima che ieri mattina si avvicinava a diverse decine di quintali di pesci uccisi, stando a una prima ricognizione dell'Arpav.

«Per diverse ore nel pomeriggio di ieri (venerdì, ndr) il serbatoio che aveva preso fuoco continuava a bruciare nonostante fosse stato controllato il rogo - ha spiegato il direttore di Arpav, Luca Marchesi - Parte di quelle acque sono finite nelle fognature, altre sono arrivate alla laguna, nel canale della Rana, attraverso un canale interno. Sono acque inquinate che hanno causato la morte di quintali di pesci. Fin dalla sera di venerdì abbiamo fatto intervenire una ditta specializzata che ha circoscritto le acque inquinate e le smaltirà nei prossimi giorni». Ma intanto la situazione era diventata già critica e sui social le domande su un possibile disastro ambientale si inseguivano senza soluzione di continuità.

I RILIEVI ARPAV

Per tutta la giornata di ieri l'Arpav ha continuato con i campionamenti: la situazione è in via di miglioramento anche se in tanti, tra la terraferma e le isole, raccontavano di sentire ancora un odore acre. «La combustione è stata forte - ha precisato ancora il direttore Arpav - ma sono bruciate sostanze che si consumano totalmente e, a differenza della plastica, non liberano micro-inquinanti come la diossina». Intanto però la stessa Arpav ha dato il via alle analisi sulle verdure a foglia larga nelle aree di Marghera, Mestre e nell'isola di Sant'Erasmo, distante una quindicina di chilometri dalla 3V Sigma, ditta di Bergamo che sforna prodotti chimici per una lunga serie di utilizzi, dalle creme e gel cosmetici alle plastiche.

L'INCHIESTA PENALE

Nessun reato, né indagati. È troppo presto, fanno sapere gli investigatori per attribuire responsabilità precise. Una pista però c'è e porta dritto all'infortunio sul lavoro. Venerdì mattina, poco dopo le 10, i due dipendenti della Generalmontaggi di Terni, che si occupa di saldature e gestisce in appalto la manutenzione dell'impianto, stavano lavorando su una conduttura di un serbatoio di meta-toluidina da mille metri cubi, in una zona che più volte era finita nel mirino dei sindacati per la scarsa sicurezza del luogo. All'improvviso una vampata ha investito i due saldatori, un romeno e un indiano ora ricoverati a Padova e Verona con ustioni sul 30 e 50% del corpo, entrambi non in pericolo di vita. Cos'abbia fatto da accelerante nell'incendio è quello che vogliono capire il Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale dei vigili del fuoco, lo Spisal e i carabinieri del Nucleo Investigativo di Venezia. Punto nevralgico dell'inchiesta, anche il funzionamento dell'impianto antincendio. Mentre la ditta ha messo nero su bianco la propria posizione in una nota. «La 3V Sigma esprime piena solidarietà e vicinanza ai due operai coinvolti - esordisce - Le procedure di sicurezza dell'azienda, sia sotto il profilo della tutela dell'ambiente, sia sotto il profilo della prevenzione infortuni sul lavoro, sono assolutamente idonee, tutti i controlli e le ispezioni hanno anche di recente dato esito positivo. Lo stabilimento di Porto Marghera è considerato strategico, come dimostra un recente ed impegnativo investimento che era da poco terminato».

Nicola Munaro

