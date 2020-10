IL DISASTRO

MILANO A mezzogiorno l'acqua ribolle sotto il ponte che scavalca il fiume Sesia. A metà strada, in amichevole collaborazione, si incontrano il sindaco di Romagnano, Alessandro Carini, e il primo cittadino di Gattinara, Daniele Baglione. Annunciano in diretta social la riapertura del viadotto, sbarrato per tutta la notte a causa della violenza della piena: alle quattro di ieri mattina il livello idrometrico del Sesia ha sfiorato i dieci metri, due volte la soglia di pericolo fissata a 5,6 metri. Il viadotto non resiste nemmeno due ore, alle 13,45 si spezza in due e crolla.

SALVI PER MIRACOLO

Gli abitanti sono increduli e sconvolti. Sindaco Baglione compreso: «L'ho attraversato a piedi mezz'ora prima, se avessi sospettato una cosa del genere non l'avrei mai fatto. È impensabile». Alle 13,45 ha ceduto il primo tratto del ponte, cinque minuti dopo il secondo. Un'automobile bianca, racconta chi era lì, si è fermata a pochi metri dall'imbocco proprio quando la struttura stava collassando e ha fatto marcia indietro.

Carini ancora trema per il rischio scampato: «Mai avrei immaginato potesse crollare. Sono stato qui tutta la notte, abbiamo monitorato la situazione con la protezione civile. Il ponte è stato chiuso venerdì in via precauzionale perché il livello si era alzato ed è stato riaperto dopo aver sentito l'Est Sesia, la portata era molto sotto la soglia di allarme e nulla faceva presagire una situazioni del genere. Non c'erano più alberi che passavano sotto la struttura, né detriti incagliati». Così, «considerato che la quantità di acqua non preoccupava più, abbiamo deciso di riattivare la circolazione secondo l'iter previsto dalla legge informando gli organismi competenti».

Il ponte è un collegamento strategico da Gattinara a Romagnano e alla bassa Valsesia novarese. Collega le province di Novara e Vercelli, da qui passano 5.000 auto al giorno «ma anche tanti camion, ci sono importanti aziende sul territorio, è uno snodo fondamentale», spiega Carini. La competenza - dunque i controlli e le eventuali ristrutturazioni - sono di competenza della Provincia di Novara, nei prossimi due mesi tuttavia sarebbe passato sotto la giurisdizione dell'Anas.

STORIA TORMENTATA

Costruita negli anni Sessanta nello stesso punto dove era crollato il precedente viadotto, l'infrastruttura ha una tormentata storia decennale di lavori sospesi e poi ricominciati per essere definitivamente conclusi nel 2018. Quando nel 2009 venne rifatto l'asfalto, sopraelevandolo, il parapetto risultò troppo basso e pericoloso, così per dodici anni il ponte è rimasto impacchettata in una recinzione di plastica arancione per evitare che le persone, sporgendosi, corressero il rischio di cadere nel fiume. A luglio 2018 i lavori di realizzazione dei passaggi pedonali e delle recinzioni, pagati in parte dai due comuni dato che la Provincia non interveniva, sono stati completati e il viadotto è stato restituito ai cittadini.

«Sembrava integro, non abbiamo mai avuto alcuna avvisaglia di pericolo - riflette Carini - E allora perché è crollato? L'altezza dell'acqua era sotto la soglia di pericolo, la piena era passata. I tecnici dovranno spiegarcelo». Non solo. Adesso ne serve uno nuovo, e in fretta. «E' il caso che venga applicato il decreto Genova per la ricostruzione del ponte di Romagnano, un'arteria di primaria viabilità», afferma l'assessore regionale Matteo Marnati. «Sono necessari tempi celeri e straordinari».

