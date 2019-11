Il disastro maltempo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNUNCIOVENEZIA Alluvione 2010: Veneto in ginocchio, Italia mobilitata per gli aiuti. Tempesta Vaia 2018: ovunque lacrime per gli alberi rasi al suolo. Aqua Granda 2019: Venezia, Pellestrina e le isole in ammollo, danni per almeno un miliardo. Solo che stavolta, più delle altre volte, la solidarietà e la vicinanza dei connazionali viene oscurata dai leoni da tastiera che sui social non si frenano: Annegate, Morite in mezzo alle fogne, Volete l'autonomia, arrangiatevi. Nella pagina Facebook di un centro di previsioni meteorologiche è stato...