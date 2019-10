Il disastro in montagna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL REPORTAGE Segue dalla prima pagina(...) Ho detto ai miei assessori: vado un attimo a casa a cambiarmi e torno subito in municipio. E invece...». E invece per 72 ore il Comune si trasferì nella sede della Protezione civile a Bosco Verde, visto che il torrente era esondato e la carreggiata era impraticabile: zero corrente elettrica, niente acqua potabile, nessuna connessione telefonica. Danilo De Toni è il nuovo primo cittadino di Alleghe: «Una settimana prima ero caduto da un tetto, quindi ero a casa con il busto. Anche se all'epoca ero...