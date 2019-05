CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DISASTROCAERANO SAN MARCO (TV) Erano le 19.45 quando il motore dell'ultraleggero, appena decollato dalla vicina aviosuperficie di Caerano, è probabilmente andato in avaria. Il pilota Mario Ceccato, 72 anni, di Onigo di Pederobba, una mezza leggenda del volo locale, avrebbe tentato un atterraggio di fortuna in un campo. Ma non ha fatto in tempo. L'ultraleggero ha perso quota troppo velocemente ed è andato prima a urtare il comignolo della casa e poi a piombare, schiantandosi, sul terrazzo al primo piano della stessa abitazione. Un botto...