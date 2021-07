Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DISASTROBERLINO Nelle zone alluvionate della Renania-Palatinato e Nord-Reno-Vestfalia, la gente cerca di farsi coraggio e ripristinare una parvenza di normalità: ma lo sgombero di macerie e l'agognato rientro a casa appare una chimera. In questo scenario apocalittico, sconvolge la notizia della morte di 12 disabili psichici di un ricovero a Sinzig, vicino il fiume Ahr, che non si è riusciti a strappare in tempo alla furia dell'acqua....