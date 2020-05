Il coronavirus sembra proprio aver preso di mira il Venezia Calcio. Ieri Dante Scibilia, direttore generale del club lagunare di Serie B, ha reso noto di esser stato contagiato e di aver superato il Covid-19, com'era già successo nelle scorse settimane al centrocampista arancioneroverde Antonio Junior Vacca. «Ho avuto il virus tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo, l'ho appreso due giorni fa dall'esame sierologico ha spiegato il 45enne commercialista mestrino Oggi sto bene, non ho problemi conclamati e non sono in quarantena, ma essendo emersa la positività dovrò sottopormi al tampone per avere conferma di non essere più contagioso. Avevo seguito la squadra nella vittoriosa trasferta di Pisa del 22 febbraio, potenzialmente potrei aver contagiato i nostri giocatori e tecnici, per questo appena possibile vorremmo far fare i tamponi a tutti». Il calcio è in attesa del secondo protocollo sanitario della Federcalcio per convincere il Governo a far ripartire i campionati. «Serve un protocollo che chiarisca nel dettaglio l'aspetto delle responsabilità penali, il calcio è uno sport di contatto e il rischio di contagiarsi giocando c'è». (m.del.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA