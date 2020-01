«La peste suina non si trasmette da animale a uomo, ma sono a rischio i nostri allevamenti». Lo chiarisce il direttore generale dell'Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta, a seguito del sequestro di quasi dieci tonnellate di carne proveniente dalla Cina. L'epidemia di peste suina africana, scatenata dal virus Asfv, sta decimando i capi presenti negli allevamenti, causando così un enorme danno economico in uno dei settori più importanti dell'industria alimentare. «È stata fondamentale la collaborazione tra la Guardia di Finanza, la Procura e l'Ulss aggiunge Scibetta a garanzia della salute degli allevamenti e della salute complessiva del territorio. Ricordo che è vietata l'importazione di carne dalla Cina. Nel paese asiatico ogni anno vengono allevati 500 milioni di suini e solo a ottobre dell'anno scorso, a causa della peste suina africana, sono stati abbattuti 100 milioni di capi». Il virus colpisce suini e cinghiali e può esserci contaminazione tra le due specie. «È un virus che si diffonde molto velocemente sottolinea il dottor Scibetta -. Resiste anche a bassissime temperature, come -20 gradi, ma non alla cottura. Per questo chi eventualmente mangia la carne cotta non è a rischio, se però il virus si insedia nel nostro Paese può diventare un pericolo. È un'epidemia che in Cina non si riesce a dominare, anche per questo da noi è scattata una cintura di sicurezza».

Esperto di epidemie animali è il dottor Anselmo Ferronato, recentemente nominato direttore dell'Unità operativa complessa Servizio veterinario Sanità animale dell'Ulss 6 Euganea. Laureato in Medicina Veterinaria e specializzato in Sanità pubblica veterinaria, negli ultimi due anni è stato direttore del Dipartimento funzionale Sanità animale e Sicurezza alimentare dell'Ulss 6 Euganea. Il nuovo incarico si va a sommare al precedente. «La circolazione di animali infetti fa sapere Ferronato -, i prodotti a base di carne di maiale contaminata e lo smaltimento illegale di carcasse sono le modalità più rilevanti di diffusione della peste suina. I residui di carni suine fresche e stagionate di animali infetti possono rappresentare un grave rischio di trasmissione della malattia agli animali sani e devono essere sempre smaltiti solo in contenitori chiusi per rifiuti».

Non esistono vaccini né cure da somministrare agli animali. «Esiste la peste suina africana e la peste suina classica, i segni sui maiali sono simili e per distinguere l'una dall'altra occorre una diagnosi di laboratorio specifica -. I sintomi tipici che si riscontrano sugli animali includono febbre, perdita di appetito, debolezza, aborti spontanei, emorragie interne con emorragie evidenti su orecchie e fianchi. I ceppi più aggressivi del virus sono generalmente letali, il decesso avviene entro 10 giorni dall'insorgenza dei primi sintomi. Gli animali infettati da ceppi meno aggressivi del virus della peste suina africana possono anche non mostrare i tipici segni clinici». Il contagio di maiali e cinghiali spesso avviene durante il pascolo. «Gli animali sani possono contrarre il virus con l'ingestione di carni o prodotti a base di carne di animali infetti chiarisce l'esperto - come scarti di cucina, broda a base di rifiuti alimentari e carne di cinghiale selvatico infetta, comprese le frattaglie. Basta anche il contatto con qualsiasi oggetto contaminato dal virus, come abbigliamento, veicoli e altre attrezzature. Pericolosi anche i morsi di zecche». Massima attenzione anche da parte del Comune: l'assessore al commercio Antonio Bressa ieri ha convocato un tavolo tecnico per capire se possano esserci potenziali coinvolgimenti nell'attività di vendita al dettaglio o nella ristorazione.

Elisa Fais

