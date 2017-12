CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DIKTATVENEZIA Alle spalle di Matteo Salvini brilla l'albero di Natale, nell'inquadratura del programma L'intervista su SkyTg24. Ma è tutt'altro che buonista il messaggio lanciato ieri dal segretario federale della Lega, nell'indicare chi starà dentro e chi starà fuori dall'alleanza di centrodestra. Nomi e cognomi, in particolare uno: «Il mio è un no a Zanetti», scandisce il leader del Carroccio riferendosi al veneziano Enrico, numero uno di Scelta Civica, che a stretto giro ironizza via Facebook: «Il bello è che Salvini ha accolto...