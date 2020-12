Il digitale, che tanti docenti hanno potuto utilizzare per la prima volta come elemento assolutamente emergenziale, anche in futuro potrà affiancare la didattica tradizionale al fine di potenziarla, consentendo di realizzare nuovi stimoli e approcci innovativi nella didattica di tutti i giorni. Se ormai può essere banale per la stragrande maggioranza dei docenti usare gli strumenti della DaD, assolutamente non banale ne è l'utilizzo come strumento didattico: occorre infatti riconsiderare i tempi del riposo, i fattori distrattori presenti in casa e la perdita del ruolo della carica empatica da parte del docente. La DaD sta spargendo diversi semi che potranno, se trattati con cura, germogliare in elementi di una nuova e più viva didattica anche quando, ci auguriamo al più presto, il Covid sarà solo un ricordo.

Alcuni di questi elementi già si vedono nel momento in cui abbiamo affiancato, con lo scopo di sostituirlo, il termine DaD con il più nuovo termine DDI : Didattica Digitale Integrata. E' stato delineato un nuovo piano, per affiancare alla tradizionale didattica in presenza una parte di didattica che continui a sfruttare le potenzialità del digitale ogni volta che ce ne sarà bisogno: per progetti innovativi ma anche per portare avanti le lezioni quando, ad esempio, a livello locale per colpa del maltempo le scuole dovessero chiudere. È interessante notare come nelle linee guida del ministero dell'istruzione si faccia riferimento esplicito a tenere in considerazione le esigenze di tutti gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili. Infatti, una delle debolezze insite nella gestione della didattica a distanza è data proprio dal grande rischio di tenere fuori, in una nuova forma coatta di abbandono scolastico, proprio le fasce più deboli della popolazione studentesca.

L'auspicio e l'impegno devono essere quindi rivolti nella direzione di sfruttare le grandi potenzialità dello strumento digitale per innovare la didattica rendendola adatta a superare le nuove sfide dei nostri tempi moderni. Sfide, queste, che sono insite nelle pieghe di una nuova società del lavoro quasi completamente basato sulle nuove tecnologie che richiedono tecnici specializzati e grandi professionisti e non più semplici manutentori di sistemi, ma fini studiosi delle tecnologie che reggono la nostra società. A questo ci si aggiunga che molti dei lavori che i nostri attuali studenti andranno a svolgere nei prossimi dieci anni al momento non sono neppure ancora stati creati. Ciò ci motiva ancor di più a far crescere i nostri ragazzi e le nostre ragazze in un contesto didattico basato sul saper fare prima che sul semplice conoscere.

Carlo Mazzone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA