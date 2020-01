IL DIBATTITO

VENEZIA «Un tema complicato e strategico». Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha definito il tema dell'autonomia. «Per me - ha detto l'ex premier - è giusto riconoscere più autonomia ai territori, in un quadro di solidarietà nazionale e europea. Quello che non mi convince è l'approccio filo regionalista. Vorrei dare autonomia alle città, non alle Regioni». Quindi l'autonomia chiesta dal Veneto resterà lettera morta? «Sull'autonomia differenziata - ha detto il deputato Pd Enrico Borghi della presidenza del gruppo alla Camera - non dobbiamo creare problemi che non esistono. La posizione espressa da Renzi sul tema e sull'esigenza del coinvolgimento dei sindaci è sicuramente ricompresa nell'impostazione della legge quadro predisposta dal ministro Boccia». Per il Pd - conclude il deputato - «l'autonomia è un valore repubblicano, così come anche ribadito dal Capo dello Stato nel brindisi di Natale di fronte alle cariche istituzionali, e lo abbiamo proposto chiaramente nel disegno di legge. Ora si tratta di non perdere più tempo, e di portare finalmente in aula la legge quadro sull'autonomia differenziata». Sul tema è intervenuta anche la senatrice vicentina di Italia Viva, Daniela Sbrollini: «Che autonomia è se si tagliano i fondi? Senza soldi i sindaci devono ridurre i servizi e in questo modo anche l'autonomia perde di significato».

