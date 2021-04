Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DIBATTITOVENEZIA Il leghista Luca Zaia è contrario, il collega Massimiliano Fedriga idem, il dem Stefano Bonaccini è sulla stessa linea: isole Covid-free? non se ne parla. Mentre Vincenzo De Luca fa sapere che «la Campania lavorerà per avere le isole Covid free, un obiettivo prioritario per il rilancio del comparto turistico», gli altri governatori non sono per niente d'accordo. Serve «equità nel paese», dice il presidente del...