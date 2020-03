IL DIBATTITO

VENEZIA Ancora prima che sia stato deciso, Confindustria boccia il fermo totale delle fabbriche e dei trasporti. Mentre gli artigiani veneti sottolineano la necessità di guardare prima alla salute. Il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro: «Salute e impresa devono correre su binari paralleli per evitare il default del Paese». Sulla stessa linea altri leader veneti e anche l'organizzazione nazionale: «Confindustria esprime preoccupazione per la richiesta della Regione Lombardia di esasperare le misure di contenimento del contagio fino a prevedere il fermo totale delle fabbriche e dei trasporti. Il giusto e necessario proposito di fronteggiare l'emergenza sanitaria non può e non dove aggravare l'emergenza economica che sta già piegando l'intero sistema produttivo del Paese».

Gli artigiani veneti invece prima guardano alla sicurezza e si affidano agli scienziati: «Salute pubblica e vita delle persone prima di tutto, ma decisioni siano univoche e dettate dal Governo su indicazione della scienza medica», avverte Agostino Bonomo, presidente della più importante organizzazione dei piccoli imprenditori veneti, Confartigianato. I sindacati invece vogliono lo stop subito nei casi a rischio: «Le misure contro il contagio da Coronavirus vanno garantite in ogni posto di lavoro. Dove ciò non è possibile va sospesa l'attività produttiva», ricorda Christian Ferrari, segretario generale Cgil del Veneto.

«Si è riunito oggi in via straordinaria e urgente il consiglio di presidenza di Confindustria Veneto in merito alle notizie circolate nella giornata di imminenti provvedimenti di chiusura delle attività produttive. Su questo punto gli imprenditori veneti, ben consapevoli della gravità dell'emergenza, dichiarano l'assoluta necessità di tenere aperte le aziende, dando continuità a tutte le attività produttive e alla libera circolazione delle merci», spiega in un comunicato il leader di Confindustria Veneto Carraro: «Si può lavorare su due binari paralleli per evitare il default del Paese».

NEGOZI CHIUSI

Le grandi catene di moda e vendita come Calzedonia, Geox o Armani però hanno deciso lo stop. E anche delle imprese potrebbero seguire questa strada, che per Carraro è una trappola: «Chiudere imprese di territori che hanno forte vocazione all'export vuol dire anche rischiare la perdita di importanti quote di mercato, che sarà impossibile recuperare. Siamo pronti ad attuare misure sanitarie estreme anche nelle nostre imprese, riducendo la forza lavoro allo stretto necessario e rendendo ancora più severe le misura anti-contagio, purché ci sia consentito di continuare a tenere aperte le attività e dare lavoro a milioni di cittadini».

Deciso il presidente di Confindustria Vicenza Tiziano Vescovi: «Le aziende non si accendono e spengono con click. Siamo in uneconomia di guerra, senza manifattura il Paese sprofonda». Gli esempi di chi resiste sono molti: il gruppo Benetton, 1350 addetti nelle due sedi trevigiane, non chiude anzi potenzia lo smart working. E anche la padovana Sit (sistemi controllo del gas per impianti di riscaldamento) non si ferma: «Garantiamo continuità a clienti e fornitori e soprattutto la sicurezza dei dipendenti», il commento del presidente Federico de' Stefani.

«Io sono dell'idea che la salute pubblica e la vita delle persone vengano prima di tutto. E ritengo che servano decisioni univoche e dettate da valutazioni scientifiche - ricorda Bonomo -. Dopo di che l'appello che facciamo è che ci sia una forte attenzione nei confronti delle imprese che, come prima preoccupazione hanno avuto quella di mettere in sicurezza i propri dipendenti». Il presidente di Confartigianato Udine, Graziano Tilatti spiega: «La tutela della salute viene prima di tutto, e in questo senso diciamo sì alla linea della prudenza imboccata dal Governo nazionale, allo stesso tempo però invitiamo a non dimenticare l'economia, che è motore fondamentale».

La Cgil lancia l'allarme: «Si stanno moltiplicando in tutto il Veneto segnalazioni e richieste di aiuto di lavoratori che si trovano ad operare in fabbriche, laboratori, uffici, bar e negozi in condizioni difformi dalle misure di sicurezza per il coronavirus. Così si rischia il diffondersi del contagio ed è inaccettabile che chi in questo frangente continua a lavorare per mandare avanti il Paese sia esposto senza protezione alla malattia». I sindacati segnalano anche l'emergenza dei centri commerciali: «Siamo molto preoccupati anche a fronte di situazioni di affollamento che si sono verificate. Di qui l'invito alle direzioni aziendali ad adottare misure quali la regolamentazione dei flussi, il rispetto delle distanze di sicurezza e misure di protezione per i lavoratori».

