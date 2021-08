Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Le immagini orrende, crudeli, quasi diaboliche, della carneficina di Kabul non devono spegnere la forza del dialogo. Anzi è proprio in questi momenti bui che «senza mai perdersi d'animo, aggrappati all'essenza del cristianesimo, si deve dialogare ad oltranza». È questa la cosiddetta Ricetta Centrafricana che il cardinale di Bangui suggerisce di applicare in altri scenari disastrati, persino con i talebani dell'Afghanistan. «È l'unico...