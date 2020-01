IL DETTAGLIO

ROMA Il bonus facciate è una delle novità più interessanti introdotte dall'ultima legge di Bilancio, ma in molti si domandano come funzionerà il maxi sconto fiscale del 90% sulle spese sostenute nel 2020 per il miglioramento degli esterni degli immobili. Cosa s'intende esattamente per detrazione dall'imposta lorda? Quali sono i lavori (e i costi) esclusi dall'agevolazione? Come si fa a sapere se si abita oppure no nelle zone coperte dal rimborso? Lo sconto fiscale va ad aggiungersi ai bonus casa già in vigore nel 2019 e riconfermati per il 2020, dall'ecobonus al bonus verde, dal bonus ristrutturazioni al bonus mobili. Grazie al nuovo bonus i proprietari di immobili in pratica potranno tinteggiare e rimettere a nuovo i condomini a spese dell'erario.

L'incentivo andrà ripartito in 10 rate annuali di pari importo in fase di dichiarazione dei redditi e prevede una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento delle spese sostenute per abbellire i palazzi. Il maxi sconto fiscale si applicherà alle spese pagate nel 2020 e perciò interessa anche i lavori iniziati nel 2019 ma ancora in fase di svolgimento. Non sono previste detrazioni per gli interventi su infissi, grondaie, cavi e altri tipi di impianti. Inoltre è necessario tenere a mente che qualora i lavori di rifacimento della facciata non si limitino a una semplice pulitura o tinteggiatura degli esterni dell'immobile sottoposto a restyling, ma interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, allora si avrà diritto all'agevolazione solo a patto di migliorare la qualità energetica del palazzo. La detrazione al 90 per cento è valida per gli edifici residenziali. Hanno diritto alla detrazione anche i proprietari di villini. Ma sono esclusi dallo sconto gli edifici ubicati in zone a bassa densità abitativa.

