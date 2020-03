Il desiderio di continuare a offrire i servizi (e giornali) alla popolazione ha altre voci, e arrivano dall'Agordino dove il divieto di apertura dei bar - e in questi casi anche di edicole - si supera allestendo un tavolino o un raccoglitore volante di quotidiani. Il pagamento? In un salvadanaio. Oppure, credito fino all'indomani quando l'esercizio potrà riaprire. Il tutto in piena fiducia del prossimo. Domenica A Colle Santa Lucia la famiglia Chizzali ha predisposto un tavolino dove chiunque, liberamente, poteva prendersi il quotidiano preferito. Posto di fronte alla storica attività commerciale, chiusa secondo le direttive, l'improvvisato negozio offriva una vasta offerta di giornali. Con un salvadanaio per accogliere l'euro e 20 di costo. Promotori, i fratelli Antonietta, Franca e Giancarlo che da anni gestiscono albergo Posta, bar, edicola-tabacchi e generi alimentari. «Con i provvedimenti più rigidi - spiega Antonietta - abbiamo tenuto aperto il bar qualche ora al mattino solo per la vendita dei giornali. Ma è stata un'impresa perché tutti gli avventori chiedevano, come da abitudine, il caffè o l'ombra. Il nostro no era inevitabile». A quel punto l'idea di trasferire la vendita giornali nella collegata bottega alimentare che invece è aperta tutto il giorno. Ma di domenica il negozio è chiuso e quindi, pur di non privare la popolazione dei quotidiani, ecco l'allestimento del tavolino all'aperto. «Ci era già capitato in passato di dar vita a una simile iniziativa - ricorda Antonietta - e devo dire che chi si è preso il giornale l'ha sempre onestamente pagato».

Stessa dinamica a Voltago dove la famiglia Da Campo gestisce l'albergo Stella alpina con bar, edicola-tabacchi e il vicino negozio di alimentari. «Il bar è chiuso come da decreto e la domenica fa pausa anche il negozio - spiega Ilario Da Campo, uno dei fratelli titolari con Angelo e Duilio - così abbiamo allestito un raccoglitore self service con i quotidiani con un cartello appeso: Giornali: servitevi, pagherete domani da Duilio, cioè il gestore dell'alimentari che durante la settimana resta aperto e a cui il bar-tabacchi ha ceduto temporaneamente anche la vendita di sigarette, biglietti autobus e ricariche telefoniche. E ieri, alla domanda «ma i conti tornavano tra giornali presi e incasso?», Ilario cade quasi dalle nuvole: «Penso di sì, tanti stamattina hanno detto a mio fratello di avere il piccolo debito».

Raffaella Gabrieli

