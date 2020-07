IL DELITTO

VERONA Era di Micaela lo zainetto ritrovato nel parcheggio dove è stata uccisa. E suo, secondo quanto appurato dai carabinieri, che stanno indagando su questo terribile omicidio, sarebbe anche il coltello da macellaio a mannaia trovato all'interno. Con tracce che fanno pensare a sangue, tanto che è stato acquisito e affidato alla divisione scientifica dei Carabinieri per analizzarlo e capire, se è veramente sangue, se è quello di Micaela Bicego, 47 anni, commerciante di Bussolengo (Verona), il cui corpo straziato è stato trovato, mercoledì alle 6,30 nel parcheggio di Colà di Lazise sul Lago di Garda, da un turista che faceva jogging. Ritrovato anche il cellulare della vittima, che era a casa della famiglia a Bussolengo. E da quanto emerso non conterrebbe dati interessanti per l'indagine, come speravano gli inquirenti che stanno indagando su quello che sembra sempre più un mistero.

I PUNTI OSCURI

Rimangono, infatti, tante le domande da sciogliere su quello che resta un caso di omicidio, anche se si stanno vagliando altre strade. E la prima è cosa ci facesse la donna in quel parcheggio, davanti all'entrata delle Terme di Villa Cedri a Colà? E poi perché aveva nello zaino quel coltellaccio? Di chi o cosa aveva paura? Non solo, ieri nell'interrogatorio del marito sarebbe emerso che la donna in realtà viveva ancora con lui, e che la residenza a Colà di Lazise l'avrebbe presa solo per motivi fiscali legati a quell'immobile che sarebbe stato destinato ad essere affittato a turisti. E ancora, secondo quanto rilasciato dal marito, la donna l'altra notte si sarebbe allontana da casa all'improvviso, senza che lui se n'accorgesse. E sarebbe stato lui ad avvisare il figlio, che poi ha dato l'allarme ai carabinieri sulla scomparsa della donna. Il delitto fa pensare ad un atto d'impeto, improvviso: la donna sarebbe stata colpita con qualcosa alla testa e poi investita e schiacciata con un'automobile. Ma per capire bene come sia morta, questa mattina il pubblico ministero Alberto Sergi, ha affidato alla dottoressa Elisa Vermiglio l'esame autoptico sul cadavere della donna. Ma non solo, si attendono anche gli esiti delle analisi sulle auto del figlio Nicolò, 22 anni, studente universitario a Milano e domiciliato a Sirmione; e del marito, Giuseppe Bonato, 60 anni, ragioniere, impiegato di VeronaFiere, anche lui originario di Bussolengo e socio con il fratello di un'impresa edile in paese.

