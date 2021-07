Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DELITTOVERONA Due coltelli nella schiena, riversa a terra in una pozza di sangue. «Quando sono arrivato mia mamma era già morta». È stato il figlio, Paolo Bissoli, 52 anni, a dare l'allarme ieri mattina. È proprio lui dopo ore di interrogatorio è stato fermato per l'omicidio. Maria Spadini, 70 anni, è stata uccisa con una particolare ferocia. È stata trovata, nella sua casa di Bovolone, in provincia di Verona, con due coltelli da...