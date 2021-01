IL DELITTO

VENEZIA «My wife, my everything. I love you, dearly». Mia moglie, il mio tutto, ti amo. Il messaggio romantico e delicato, didascalia di un post con una loro foto abbracciati e sorridenti, risale a solo due settimane fa. Oggi, però, sembra solo il paravento di una brutale furia omicidio. Moses Osagie, 42enne di origini nigeriane, ieri pomeriggio ha accoltellato a morte la moglie Victoria Osagie, 35, nella loro casa di Concordia Sagittaria (Venezia), davanti ai tre figli. Un delitto che rientra a pieno titolo nella categoria dei femminicidi e che, come spesso accade in questi casi, non nasce dal nulla, ma è l'epilogo di anni di liti e di violenze.

LA DINAMICA

Sul caso stanno lavorando i carabinieri di Portogruaro e del nucleo investigativo di Venezia. La dinamica dell'accaduto, che verrà analizzata dalla procura di Pordenone, sembra già piuttosto chiara.

Ore 18.30. In quella villetta di via Silvio Pellico, a due passi dal centro di Concordia, Moses è su di giri. Ha bevuto qualche bicchiere di troppo e si è convinto che Victoria lo stia tradendo. La accusa di avere una relazione extraconiugale e i toni si alzano. La donna prova a spiegare prima, a difendersi poi. Il marito, però, è accecato dall'ira e dai fumi dell'alcol. Prende un coltello e la colpisce più volte. Uno spettacolo orrendo a cui assistono il figlio di dieci anni e le due bambine di 5 e di 2.

Scatta l'allarme, la segnalazione arriva al 112: i carabinieri arrivano in pochi secondi insieme a un'ambulanza del Suem. Non c'è niente da fare, e i dottori del pronto intervento lasciano il posto al medico legale, Antonello Cirnelli, per una prima ispezione cadaverica in attesa dell'autopsia. I carabinieri prendono il 42enne e lo portano in caserma: al momento si trova in arresto con l'accusa di omicidio. I bambini, sotto choc, vengono presi in carico dai servizi sociali.

RAPPORTO DIFFICILE

Una relazione complicata, quella tra Moses e Victoria. «Lei? era una ragazza stupenda, sempre cortese e sorridente con tutti. Un vero angelo», la ricordano i vicini di casa. I due vivono in Italia da molti anni: i figli sono nati qui, e parlano correttamente italiano. Una famiglia che aveva attraversato vari momenti di difficoltà: era conosciuta e seguita dai servizi sociali del Comune. Anche perché negli anni i carabinieri erano già intervenuti più di qualche volta per separare i due litiganti. Lui, però, era così. Prima violento e aggressivo, poi dolce. E la coppia, così, riusciva a resistere, anche per amore dei tre figli.

La situazione era stata difficile anche alcune settimane fa, quando Victoria si era ammalata di covid e aveva dovuto rimanere in quarantena.

LE INDAGINI

I carabinieri cercheranno di approfondire tutti gli aspetti meno chiari della vicenda. Si dovrà capire se ci siano testimoni, anche non oculari, che permettano di tracciare un profilo preciso della coppia. A quanto pare, per esempio, in quella casa oltre a Victoria, Moses e i figli, fino a qualche tempo fa viveva un'altra persona. I militari la stanno cercando di capire se possa fornire elementi utili all'inchiesta. Il pubblico ministero di turno, informato dell'accaduto, disporrà nelle prossime ore l'autopsia. Le autorità italiane, nella notte, si sono messi in contatto con la diplomazia nigeriana per informare le famiglie di Moses e Victoria: in Italia, a quanto pare, nessuno dei due avrebbe dei parenti.

Davide Tamiello

(Ha collaborato Marco Corazza)

