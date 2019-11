IL DELITTO TRIESTE Gravemente malata, voleva tornare in Ucraina, il suo Paese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DELITTOTRIESTE Gravemente malata, voleva tornare in Ucraina, il suo Paese natale, per trascorrere l'ultimo periodo della vita accanto alla figlia. Aveva acquistato un biglietto aereo di sola andata per Kiev, convinta che Libero Foti, l'uomo con cui viveva da anni in un alloggio popolare di Trieste e che diceva di amarla, avrebbe compreso e accettato la decisione. Il 75enne invece non voleva saperne di perdere la donna con cui conviveva, e il 12 ottobre - al culmine di una lite - l'avrebbe minacciata in casa con un coltello. A quel punto...