IL DELITTOTRIESTE Alejandro Augusto Stephan Meran, l'assassino di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due poliziotti uccisi in Questura a Trieste il 4 ottobre, ha aggredito alcuni agenti della polizia penitenziaria nel carcere del Coroneo, sempre nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Il 29enne dominicano, che si trova in cella dal 7 ottobre ed è sorvegliato a vista per il timore che possa commettere atti di autolesionismo, per motivi ancora tutti da chiarire avrebbe dato in escandescenza mentre si trovava nei locali utilizzati dai...