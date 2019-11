IL DELITTO TREVISO È stata uccisa martedì pomeriggio, nella sua casa,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DELITTOTREVISO È stata uccisa martedì pomeriggio, nella sua casa, adibita a B&B A Paz, nella città di Sal Rei a Boavista, a Capo Verde. La vittima è Marilena Corrò, 52enne, residente a Treviso e conosciuta in città per aver gestito per 15 anni il B&B Maison Maggy dal nome della secondogenita, la 16enne Margherita. Marilena, una bella donna sempre ben curata, si era trasferita da un anno a Capo Verde. Martedì pomeriggio i vicini hanno sentito delle urla provenire dal residence di Sal Rei dove viveva e hanno avvertito la polizia....