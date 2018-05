CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DELITTOROMA Ucciso per 60 euro. Un piccolo debito ha scatenato la furia del suocero che, imbracciato il fucile, ha esploso un colpo contro Alberto Delfini, cameriere di 25 anni, compagno della figlia e padre da due mesi. Il giovane, ferito alla gola, è morto in un lago di sangue. È stato il suocero a chiamare i carabinieri: «Venite, è stato un incidente, non volevo». Erano le 23,30 di sabato sera. Il corpo senza vita di Alberto è stato trovato sulla strada, in una zona isolata che corre lungo il fiume Aniene, nelle campagne di Castel...