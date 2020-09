IL DELITTO

LECCE «Sì, sono stato io». Questo e poco altro ha detto Antonio De Marco, 21enne studente di Scienze infermieristiche, nella caserma dei carabinieri di Lecce, la notte tra lunedì e martedì, poco dopo essere stato fermato con l'accusa di duplice omicidio aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà e dai futili motivi. L'assassino di Daniele De Santis, 33enne leccese, promessa del mondo arbitrale, e di Eleonora Manta, 30 anni, di Seclì, in provincia di Lecce, si è mostrato confuso, a tratti. Ma non pentito. Nessun segno di rimorso nelle parole consegnate ai carabinieri e ai magistrati della Procura salentina. Anzi: al momento dell'arresto, alle 21.30 davanti all'ospedale Vito Fazzi, ha detto: «Credevo che mi avreste trovato dopo un giorno».

E quindi il movente, se ancora De Marco non ha ritenuto di dover dare una spiegazione, è quello delineato ieri dal comandante provinciale dei carabinieri Paolo Dembech: «Forse l'invidia per la felicità di quella coppia: giovani, belli, felici, sereni e affermati nelle loro professioni. Qualcosa che forse non riconosceva nel suo temperamento». Tanto da sviluppare un rancore trasformatosi in sete di vendetta.

IL RITO

Vendetta che avrebbe dovuto concretizzarsi in un'azione omicida ben più articolata e drammatica. Voleva mettere in piedi una «ritualità macabra, per un mero compiacimento sadico», si legge nel decreto di fermo. Ecco perché le fascette in plastica. Ecco perché la soda, la candeggina, lo spray. Cancellare ogni traccia di Daniele ed Eleonora, farli forse a pezzi e scioglierli nell'acido, per poi ripulire tutto. E lasciare un messaggio su un muro. Un'azione dimostrativa, appunto.

Crudeltà, premeditazione e tracce di sadismo sono tutte nei cinque foglietti di appunti persi da De Marco quando verso le 20.54 della sera del 21 settembre ha attraversato l'ingresso del condominio per guadagnare la fuga impugnando ancora il coltello della mattanza. Nello zaino, invece, tutto il materiale del piano per bloccare e torturare Daniele e Eleonora. «La sproporzione tra la motivazione del gesto e l'azione delittuosa è ulteriore elemento tale da fare ritenere che quest'ultima sia stata perpetrata per mero compiacimento sadico nel provocare, con le predette modalità, la morte della giovane coppia», si legge ancora nel provvedimento. Il piano prevedeva di immobilizzarli sotto la minaccia del coltello, per poi bloccarli con le fascette di elettricista. Daniele invece ha reagito, lo dicono le ferite da taglio alle mani ed agli avambracci.

Ha detto di non ricordare nulla di quei bigliettini Antonio De Marco quando a partire dalle 23.30 dell'altroieri sera è stato interrogato nel comando provinciale dei carabinieri alla presenza dell'avvocato difensore Andrea Starace. Ha confessato di avere ucciso Daniele ed Eleonora, senza aggiungere molto altro e senza mostrare pentimento quanto piuttosto disagio e difficoltà nella comunicazione. Nessuna indicazione sul movente.

La svolta è arrivata lunedì, a una settimana dal duplice omicidio. Sono stati i dati incrociati fra i filmati delle telecamere degli impianti di videosorveglianza e le testimonianze raccolte fra i residenti ed i passanti, in particolare le indicazioni arrivate da un ragazzo a spasso con il cane che ha sentito le urla di disperazione della giovane coppia massacrata a coltellate e che ha visto l'assassino, a chiudere il cerchio sul reo confesso. L'ultima telecamera ha inquadrato De Marco in via Fleming: erano le 21.09 ed è passato da lì senza più il volto coperto dal cappuccio della felpa. Per dirigersi alla casa presa in affitto al civico 19. Dal momento in cui sono state disponibili quelle immagini, arrivare all'identificazione è stata solo questione di poche ore. Sono seguite le comparazioni calligrafiche fra la scrittura dei bigliettini persi durante la fuga e le firme che aveva lasciato per ritirare la carta di identità e la patente di guida. Domani De Marco comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari, per l'interrogatorio di convalida del fermo. E in quell'occasione avrà la possibilità, ancora una volta, di far luce su un delitto dai contorni ancora oscuri.

Alessandro Cellini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA