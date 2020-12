IL PROFILO

TREBASELEGHE (PADOVA) Alessandro Pontin aveva avuto una vita travagliata. Un matrimonio fallito, lavori saltuari, insomma, nessuna stabilità. Ma di recente pareva avesse trovato una certa serenità imboccando la via mistica che gli era stata aperta dalla nuova fidanzata di Scorzè (Venezia).

Già prima di conoscere Luciana, maestra di Reiki a Padova, il 49enne era affascinato dalle pratiche olistiche e dalle filosofie orientali che portano alla Luce. Ma è quando incontra lei, in giugno, che Alessandro Pontin si lancia a capofitto in queste pratiche religiose new age nella speranza di arrivare lui stesso ad armonizzare la propria vita, ritrovando l'equilibrio come scrive nella pagina Il mondo riflesso, che aveva aperto per pubblicizzare i suoi servizi: sedute di reiki, riflessologia facciale e plantare. Un lavoro che affiancava a quello di palchettista e falegname. Attraverso un tocco consapevole, rilascerai il disagio, comprenderai la causa e ritroverai l'armonia spiegava ai propri clienti.

LA PISTA PRINCIPALE

Secondo gli inquirenti questa è forse la strada principale da battere per poter arrivare al movente. Le sue belle speranze di trovare l'equilibrio e la Luce, potrebbero essere state solo un blando placebo che ha mascherato in Pontin una forte depressione, sfociata poi nel desiderio di andarsene da questo mondo assieme ai figli, per arrivare in un posto migliore. Il misticismo che aveva impregnato gli ultimi mesi della sua vita potrebbe anche averlo portato a credere così tanto nella possibilità di trovare qualcosa di meglio dopo la morte, da decidere di arrivarci trascinando con sé Pietro e Francesca.

A dar forza a questa tesi c'è un post sulla pagina Facebook La stanza dei talenti gestita dalla fidanzata Luciana. La donna, la sera prima del massacro aveva pubblicato la frase: Fa in modo che sia questa la vita che cambia la polarità, della tua spirale di reincarnazione ciclica.

E non trascurabile sarebbe anche il fatto che durante alcuni giorni di convivenza con Luciana a Scorzè avesse minacciato un gesto estremo, non andato a buon fine, tanto che i Servizi Sociali del comune veneziano si sarebbero interessati alla situazione, coinvolgendo anche quelli di Trebaseleghe.

IPOTESI SCARTATA

Nella scelta di assassinare i suoi stessi figli, sembra invece non avere peso il rapporto con l'ex moglie Roberta, che lei stessa e l'avvocato divorzista di lui descrivono come sereno. È vero che a maggio di quest'anno la donna lo aveva denunciato, ma non per la custodia dei figli o perché ci fossero stati episodi di violenza. Roberta Calzarotto aveva presentato querela perché Alessandro Pontin da qualche tempo non le pagava gli alimenti sanciti con il divorzio, ottenuto nel 2012. Lui aveva attraversato un periodo economicamente difficile e non era riuscito a darle i 200 euro al mese per ciascun figlio che erano stati pattuiti. In agosto però Pontin aveva trovato lavoro e aveva così saldato almeno in parte il debito. Motivo per cui l'ex moglie aveva ritirato la denuncia e come conseguenza la Procura di Padova aveva archiviato il caso, il 20 novembre.

Gli inquirenti tendono a escludere che quanto accaduto sia collegato a una vendetta nei confronti dell'ex moglie: la separazione era stata consensuale, avvenuta oltre 10 anni fa, e i due si sentivano spesso per discutere delle necessità dei due figli. Tanto che la prima cosa che la mamma di Pietro e Francesca ha detto quando ha saputo che i suoi ragazzi erano stati uccisi dal papà è stata: «Non capisco. Non avevamo attriti. Non mi sono accorta del suo malessere».

Marina Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA