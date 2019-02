Il delitto di Verona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA La sera del 13 dicembre 2017, «per noia» due adolescenti bruciarono vivo un senzatetto, che dormiva in una vecchia auto a Santa Maria di Zevio, nella Bassa Veronese. Ma entrambi eviteranno il carcere, almeno per ora quanto meno: il ragazzino che all'epoca aveva 13 anni non è imputabile per la giovanissima età, e in futuro sarà sottoposto solo alla valutazione sulla sua pericolosità sociale da parte del Tribunale di Sorveglianza, mentre l'amico che ne aveva 16 ha ottenuto ieri la messa alla prova per un triennio, al cui...