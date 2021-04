Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DELITTOBOLOGNA La sua passione è la scrittura. Marco Eletti, 33enne fermato con l'accusa dell'omicidio del padre e del tentato omicidio della madre, ha infatti pubblicato alcuni romanzi thriller e di fantascienza. La trama che ha raccontato in una notte d'interrogatorio, però, non ha convinto gli inquirenti, che non hanno creduto alla sua storia e lo hanno portato in carcere, accusato di un delitto del quale lui si proclama innocente....