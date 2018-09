CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DELITTOBOLOGNA La giovane vita di Giuseppe Balboni è finita in fondo a un pozzo profondo tre metri, in una zona di calanchi, boschi e vigneti tra le province di Bologna e Modena. Ucciso con una pistola per mano di un coetaneo che ha confessato. Vicino a un casolare, si sono tragicamente interrotte ieri le ricerche del 16enne scomparso dalla mattina di lunedì 17 settembre, quando avrebbe dovuto iniziare la scuola in un istituto tecnico di Bologna e invece non è più tornato a casa a Zocca, nel Modenese. LE INDAGINIDel caso si occupano i...