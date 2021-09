Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DELITTOBARDOLINO (VERONA) Chiara sarebbe morta per reagire ad un tentativo di furto. Oppure per difendere un'altra donna. O ancora peggio per sottrarsi ad un'aggressione a sfondo sessuale. Cosa sia accaduto domenica pomeriggio a Bardolino nell'abitazione di Chiara Ugolini, 27 anni, originaria di Fumane, una bella ragazza, sportiva, laureata, con tutta una vita davanti, ancora non è chiaro. Per ora l'unica cosa certa è che ad ammazzarla...