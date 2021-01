IL DECRETO

VENEZIA Sospesa in Lombardia, in Emilia Romagna e in Friuli Venezia Giulia (nella prima versione), ma non in Veneto. L'ordinanza regionale che dispone la chiusura delle scuole superiori fino alla fine del mese, mantenendo la didattica a distanza per 117.000 studenti e 18.000 docenti, resterà in vigore almeno fino al 27 gennaio, quando al Tar sarà discussa in sede collegiale la domanda cautelare presentata da 17 genitori. Lo stabilisce il decreto emesso ieri dal giudice Maddalena Filippi, presidente della prima sezione, respingendo l'istanza di una misura monocratica e cioè di un provvedimento di temporaneo stop, in quanto al momento non sussiste una «situazione di estrema gravità ed urgenza».

I verdetti precedenti erano stati pronunciati fra il 14 e il 15 gennaio, mentre questo è arrivato il 21 gennaio. Una sospensiva adesso avrebbe comportato l'impossibilità di far ripartire la macchina prima di una settimana. Il giudice Filippi scrive infatti di aver sentito in udienza Carmela Palumbo, direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, «in ordine alle attività necessarie alla riapertura degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado» e di aver preso atto che «tale avvio - nel rispetto di tutte le misure emergenziali già programmate - richiede un periodo minimo di cinque o sei giorni». Spiega la stessa Palumbo: «I tavoli dei prefetti sono convocati fra questa settimana e la prossima, in vista della ripresa dal 1° febbraio. Serve tempo soprattutto per attivare i contratti dei trasporti, fra potenziamento dei mezzi e ingaggio degli steward, per evitare assembramenti. L'unico criterio che può determinare l'apertura o la chiusura è rappresentato dalla situazione sanitaria, punto».

Al riguardo, il Tar rileva «la non univocità di valutazione dei dati epidemiologici da parte degli enti competenti», considera che «la didattica a distanza - iniziata in data 8 marzo 2020 (con una sola parentesi di 45 giorni di didattica in presenza) - perdura da 120 giorni» e osserva che le argomentazioni dei ricorrenti «non appaiono del tutto sfornite di elementi di fondatezza». Ci sarà dunque spazio per la «necessaria valutazione comparativa dei contrapposti interessi fatti valere dalle parti, meritevoli di altissima considerazione e costituzionalmente rilevanti», ma non c'è fretta di anticipare la decisione del collegio giudicante.

L'elemento temporale è evidenziato anche nella memoria depositata dagli avvocati Francesco Zanlucchi e Franco Botteon per conto della Regione: «Oltre alle esigenze di rodaggio attinenti al trasporto pubblico, rilevanti sono le problematiche di organizzazione interna agli istituti scolastici in termini di orario e turnazioni». Calendario alla mano, l'eventuale e immediato accoglimento dell'istanza già nell'udienza di mercoledì prossimo permetterebbe di anticipare al massimo di tre giorni la fine della dad. L'avvocatura regionale precisa infatti che «se l'evoluzione del contagio dovesse proseguire nei termini rilevabili oggi, il 31 gennaio è pressoché certa la ripresa dell'attività didattica in presenza», in misura almeno del 50%.

L'istituzione conta comunque di dimostrare le proprie ragioni anche nel merito. Viene sottolineato che «la didattica integrata digitale è attività didattica» e «non è quindi vero che l'ordinanza pregiudichi anche solo parzialmente il diritto all'istruzione». La misura è stata presa quando qui c'era il «maggior numero di nuovi contagi quotidiani in Italia», tanto che «la Regione del Veneto e il suo Presidente erano, in quella fase, oggetto di continue richieste di intervento, in particolare da parte di formazioni politiche, che chiedevano che il Veneto si autoproclamasse zona rossa».

Il governatore Luca Zaia non canta vittoria: «Festeggeremo quando la scuola potrà riaprire e il Covid sarà scomparso. Però questo pronunciamento è una bella notizia perché non è vero che, di fronte a ricorsi-fotocopia, sia inevitabile una sentenza-fotocopia. Ad ogni modo ci aspettiamo che, quando la scuola riaprirà, saranno in molti a chiederci di poter continuare a studiare da casa. Ci sono ragazzi che versano in situazione di fragilità o che hanno in famiglia un paziente oncologico, per cui hanno il nobile pensiero di proteggerlo. Stiamo già facendo un ragionamento su questo». Pare di capire che sia allo studio il permesso di dad in caso di situazioni familiari a rischio.

Angela Pederiva

