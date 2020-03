IL DECRETO

VENEZIA Il governo sarebbe pronto ad accogliere la richiesta del Veneto di non far fare la quarantena ai medici, agli infermieri e agli operatori sociosanitari che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, ma che risultano negativi. La disposizione è contenuta nella bozza di decreto legge per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale alle prese con l'emergenza coronavirus. L'articolo 11 della bozza di decreto - intitolato sorveglianza sanitaria - esonera infatti gli operatori sanitari e quelli dei servizi pubblici essenziali dall'isolamento domiciliare a patto che risultino negativi al tampone sul Covid-19. I medesimi operatori - recita il testo - sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19».

Ad avanzare la proposta è stato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: «Si dia ai medici la possibilità di poter operare anche se rappresentano dei contatti con persone positive. Non possiamo mettere in isolamento fiduciario medici per 14 giorni». Secondo il governatore la quarantena dei medici dovrebbe essere su base «volontaria, garantendo tutta una serie di attività come il tampone quotidiano dei sanitari negativi, ma anche di quelli che hanno avuto l'evenienza o un contatto con un positivo».

I DATI

Complessivamente, in tutto il Veneto, sono 732 i medici, gli infermieri e gli operatori socioassistenziali in quarantena. Di questi, solo 111 sono positivi al coronavirus. Poi ce ne sono 2 che sono stati ricoverati. Di altri 564 si sa che sono entrati in contatto stretto con persone positive al virus, mentre ce ne sono 55 in isolamento per motivi non noti. Tant'è, alle 16 di ieri i quarantenati erano 732, con la punta record dell'Ulss 3 Veneziana (287), seguita dall'Azienda ospedaliera di Verona (107), l'Azienda ospedaliera di Padova (62), l'Ulss 6 Euganea (56). Sul totale di 732 operatori sanitari, i medici in quarantena sono 156 ma solo 32 hanno avuto il tampone positivo. Molti di più gli infermieri in isolamento: 317, con 36 positivi. Tra oggi e domani molti operatori sanitari dovrebbero tornare al lavoro: nell'Ulss 3 Veneziana ne sono attesi circa 200.

NO DELLA CGIL

Contrario alla proposta di Zaia di far fare ai medici la quarantena su base volontaria è il sindacato Cgil. «O qui si rema insieme per affrontare l'emergenza con senso di responsabilità e sobrietà anche rispetto alla comunicazione e alle procedure, o, diversamente, qui salta tutto», ha detto Ivan Bernini, referente funzione pubblica per la Cgil del Veneto. «Siamo i primi ad essere preoccupati sui riflessi che la diffusione del virus sta avendo nelle strutture socio-sanitarie della nostra regione - ha aggiunto il sindacalista - sia per le ricadute che possono esserci sulla capacità di tenuta del sistema sia per la salute dei lavoratori di queste strutture. Non abbiamo bisogno né di prime donne che ogni giorno lanciano messaggi contraddittori né di coloro che usano l'emergenza per specularci qualcosa. Abbiamo detto fin dal principio azioni univoche, chiare, no a isterismi e improvvisazioni». Le aperture venete al ritorno in corsia degli asintomatici vengono giudicate dal rappresentante della Cgil «dichiarazioni inaccettabili e fuori luogo». Per Bernini «la follia non è lasciare a casa i lavoratori ai quali è stato fatto il tampone per l'esposizione diretta a pazienti portatori di virus perché così c'è il rischio di chiudere i reparti. La follia sta nel chiedere ai lavoratori in quarantena di mettersi a disposizione volontariamente per rientrare al lavoro in assenza di sintomi. Tanto più folle in un quadro di incertezza rispetto alla stessa conoscenza del virus ed alla sua alta capacità di trasmissione».

SÌ DI FI E UDC

A chiedere di riportare in corsia i medici sani è Forza Italia con il deputato Dario Bond: «Se il sistema sanitario italiano è sotto stress, quello veneto rischia il collasso: a Treviso l'Ulss 2 ha sospeso le ferie. A Feltre sono stati rinviati interventi chirurgici. A Santorso, nel vicentino, 60 dipendenti in isolamento. A Venezia poi sono fermi circa 300 operatori dell'ospedale. A Padova chiusi tre reparti per contagi e quarantene». Bond e i colleghi parlamentari Raffaele Baratto, Piergiorgio Cortellazzo, Marco Marin hanno chiesto di trasformare il virus in virtus': «Il Veneto diventi laboratorio di coraggio a dimostrazione che le regole non sempre sono valide per tutti e talvolta vanno cambiate».

Sulla stessa linea il senatore padovano dell'Udc Antonio De Poli: «È indispensabile trovare una soluzione, magari con un monitoraggio costante h24, perché è evidente che, con le misure precauzionali disposte, si rischia di mettere in crisi un sistema sanitario di eccellenza».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA