IL DECRETO

VENEZIA È più facile contagiarsi in Veneto, dove lo scorso 21 febbraio c'è stato il primo morto da coronavirus e poi sono stati aperti ospedali dedicati Covid, raddoppiati i posti in terapia intensiva, avviato una campagna di tamponi per cercare i positivi asintomatici, o in Puglia? In Lombardia o in Lazio? Due sono gli indicatori: R0 (R con zero) e Rt (R con t). R0 dà la misura della capacità del virus di diffondersi in assenza di misure di contenimento, mentre Rt indica il numero medio di infezioni prodotte da ciascun individuo infetto in un sistema ambientale dopo che sono state applicate le misure di contenimento dell'epidemia. Ebbene, secondo una stima della Fondazione Bruno Kessler su dati aggiornati al 27 aprile, il tasso medio di contagiosità più alto è in Molise, dove un positivo infetta 0,84 persone e in Puglia (0,78). Il più basso in Umbria: 0,19. Veneto e Lombardia sono entrambe a 0,53, meno del Lazio (0,62) e anche della Sicilia (0,64). L'Rt è uno dei parametri che saranno valutati per le riaperture differenziate nelle Regioni.

I criteri sono dettagliati nel decreto del ministro della Salute, Roberto Speranza, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. È il provvedimento che fissa l'algoritmo perché le singole Regioni possano riaprire a partire dal 18 maggio altre attività economiche e produttive e che considera vari indicatori, ad esempio il numero dei contagi, il tasso di occupazione dei posti letto totali, l'eventuale sovraccarico dei servizi sanitari, la presenza di nuovi focolai. E, appunto, l'Rt: nel momento in cui il tasso medio di contagiosità dovesse essere uguale o superare il valore di 1, scatterebbe l'allerta.

IL MONITO

«Il decreto ora è ufficiale, ma prima di essere firmato è stato mandato alle Regioni», ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Andrea Martella che ieri, con i colleghi veneti Achille Variati e Pier Paolo Baretta, ha fatto il punto sui provvedimenti governativi. Tra questi la cabina di regia che metterà assieme il ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità e un rappresentante delle Regioni per valutare i dati che saranno raccolti dalla prossima settimana. Di qui il monito del sottosegretario Martella: «È il momento di essere tutti dalla stessa parte, come ha detto Papa Francesco: essere uniti per il bene del popolo perché l'unità è superiore del conflitto». Ossia: basta con le ordinanze regionali che travalicano i decreti nazionali. E visto che alla mezzanotte di oggi scadrà l'ordinanza del Veneto e il governatore Luca Zaia ha già anticipato che quel provvedimento verrà prorogato, Martella ha ammonito: «Al presidente Zaia dico che è pericoloso continuare a dare linfa a questo conflitto istituzionale, crea disorientamento ai cittadini e non fa neanche un favore alle imprese. Nessuno farebbe le vacanze qui in Veneto se mancasse la garanzia di non contagiarsi».

Quanto al decreto sui criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario, Martella ha spiegato che in base all'algoritmo - calcolato tenendo conto di vari elementi, dai contagi ai tamponi ai raccordi tra il sistema sanitario territoriale e il sistema ospedaliero - verrà classificato il rischio Regione per Regione: «Sarà la cabina di regia a verificare cosa fare nella Fase 2. Le date potranno essere anticipate se l'algoritmo darà un rischio meno elevato. Il principio è: più contagi meno aperture».

I NUMERI

Tra i dati forniti ieri dal sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta, quelli sulle indennità ai lavoratori autonomi e ai professionisti: in Veneto 252mila domande già erogate per 151 milioni, circa l'8% del totale nazionale. «Manca una parte di erogazione perché ci sono stati formali errori nelle domande». Per quanto riguarda la Cig in deroga, in Veneto al 30 aprile ci sono state 36.125 richieste di aziende per 118mila lavoratori: «La Regione ne ha decretate 29mila e l'Inps ne ha autorizzate 17mila. Inutile negare i ritardi, ma si stanno riducendo. Certo è che il sistema doppio - Regione e Inps - si sovrappone e allunga ai tempi. Stiamo studiando un cambiamento di questo sistema, ma ovviamente ma va fatto assieme alle Regioni». Il prossimo decreto, ha detto Baretta, coprirà la Cig per altre 9 settimane.

Buone notizie, infine, sul fronte dei controlli: «Complessivamente - ha detto il sottosegretario all'Interno, Achille Variati - alla data del 28 aprile sono stati controllati quasi 500mila veneti, di cui 59.050 nella settimana del 25 aprile: solo 1.995 i nuovi sanzionati».

Alda Vanzan

